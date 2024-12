Jamie Foxx rivela il dramma dell'ictus: la rinascita dopo l'emorragia cerebrale

L'attore Premio Oscar Jamie Foxx ha rivelato dettagli inediti sul grave problema di salute che lo ha colpito nell'aprile 2023. Durante il suo nuovo speciale comico su Netflix, "What Had Happened Was...", Foxx ha raccontato di aver subito un'emorragia cerebrale che ha portato a un ictus, causandogli una perdita di memoria di 20 giorni e lasciandolo incapace di camminare al risveglio.

L'attore, 56 anni, ha descritto come un forte mal di testa lo abbia colpito mentre si trovava sul set del film "Back in Action" ad Atlanta. Dopo aver chiesto un'aspirina, ha perso conoscenza. Sua sorella, Deidra Dixon, intuendo la gravità della situazione, lo ha portato d'urgenza al Piedmont Hospital, dove i medici hanno diagnosticato l'emorragia cerebrale e lo hanno sottoposto a un intervento salvavita.

Foxx ha condiviso l'esperienza di un "tunnel caldo" durante il periodo di incoscienza, scherzando sul fatto che potesse essere diretto nel posto sbagliato. Al risveglio, ha affrontato una lunga riabilitazione, imparando nuovamente a camminare e a svolgere attività quotidiane. Ha sottolineato l'importanza del supporto della famiglia, in particolare della sorella Deidra e della figlia Corinne, nel suo percorso di guarigione.

Durante lo speciale, Foxx ha affrontato con umorismo le voci circolate durante la sua assenza, tra cui quelle che lo volevano clonato o deceduto. Ha ribadito la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e ha espresso la volontà di essere ricordato per il suo talento e non per le difficoltà affrontate.

Il ritorno sul palcoscenico con "What Had Happened Was..." segna una tappa significativa nella carriera di Foxx, mostrando la sua resilienza e il desiderio di condividere la sua esperienza con il pubblico. Attualmente, è impegnato in nuovi progetti cinematografici, tra cui il film "Back in Action", la cui uscita è prevista per il 2025. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare lo speciale su Netflix.