Helena Prestes, morto il padre Antonio dopo un ictus

Helena Prestes piange il padre Antonio morto a 62 anni dopo un ictus, la modella era rientrata in Brasile per assisterlo durante il ricovero e ora chiede silenzio e rispetto per la famiglia

Grave lutto per Helena Prestes, che ha annunciato la morte del padre Antonio, scomparso a 62 anni in seguito alle conseguenze di un ictus. La notizia è arrivata attraverso un messaggio pubblicato sui social, breve e carico di affetto.

«Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore», ha scritto la modella, aggiungendo la richiesta di discrezione per affrontare il dolore insieme ai suoi familiari.

L’uomo era ricoverato da tempo in ospedale. Nelle ultime settimane Helena aveva lasciato l’Italia per tornare in Brasile e stargli vicino durante la convalescenza, vivendo giorni difficili accanto ai suoi cari.

La perdita arriva in un periodo intenso per la 35enne, diventata molto nota al pubblico italiano dopo la partecipazione al Grande Fratello e per la relazione con Javier Martinez, con cui sta progettando il futuro.

Il ricordo condiviso insieme alle sorelle Mariana e Livia restituisce l’immagine di un legame profondo, segnato anche da momenti complessi ma oggi rievocato con affetto. Sui social, intanto, continuano ad arrivare messaggi di vicinanza da parte di amici, fan e colleghi.