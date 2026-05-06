EA SPORTS FC 26, annunciato il Team of the Season della Ligue 1 con i migliori giocatori dell'anno

EA SPORTS FC 26 presenta il Team of the Season della Ligue 1 dopo una stagione ricca di prestazioni decisive. La selezione premia i giocatori più continui, mentre i fan partecipano al dibattito sui social scegliendo l’undici ideale.

EA SPORTS ha ufficializzato il Team of the Season della Ligue 1 all’interno di EA SPORTS FC 26 e della versione mobile, premiando i calciatori che hanno mantenuto un rendimento elevato per tutta la stagione. La selezione raccoglie i protagonisti più incisivi del campionato francese, scelti per continuità e impatto nelle rispettive squadre.

La pubblicazione delle squadre avviene a cadenza settimanale, alimentando il confronto tra i fan sui canali social del gioco. La community è coinvolta direttamente nella discussione sul cosiddetto Final XI, confrontando scelte, esclusioni e prestazioni dei singoli giocatori.

EA SPORTS propone contenuti dedicati per chi vuole creare una rosa competitiva. Con la EA SPORTS FC 26 ICONS Edition, gli utenti possono ottenere un Pacchetto XI Titolare Oro, che include una squadra completa di calciatori non scambiabili con valutazione minima di 84.

L’edizione speciale offre anche tre Player Pick ICON o Hero con valutazione fino a 91, permettendo di selezionare un giocatore tra cinque opzioni disponibili per ciascun reparto: difesa, centrocampo e attacco. Le carte provengono dalle campagne FUT pubblicate dal lancio del gioco fino al 31 marzo 2026.