Prezzi carburanti, benzina ancora in aumento mentre il diesel continua a scendere

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La benzina continua a salire mentre il diesel scende ancora. Il divario tra i due carburanti si riduce e in autostrada la verde supera già i 2 euro al litro nel self service.

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I prezzi dei carburanti seguono due direzioni opposte anche nella giornata di giovedì 14 maggio. La benzina registra un nuovo rialzo sulla rete ordinaria, mentre il diesel continua a perdere terreno. Una tendenza che potrebbe riportare a breve la verde sopra il gasolio, dopo il sorpasso avvenuto nei primi mesi dell’anno. Secondo gli ultimi dati rilevati sulla rete stradale, la benzina in modalità self service raggiunge una media di 1,936 euro al litro, con un aumento di 6 millesimi rispetto al giorno precedente. Il diesel scende invece a 1,988 euro al litro, in calo di 4 millesimi. Leggera flessione anche per il Gpl, ora a 0,810 euro al litro, mentre il metano si attesta a 1,565 euro al chilo. Sulle autostrade i prezzi restano più elevati. La benzina self service supera la soglia dei 2 euro al litro e arriva a 2,011 euro, con un incremento di 7 millesimi. Il gasolio cala a 2,067 euro al litro. Gpl e metano si mantengono rispettivamente a 0,917 euro al litro e 1,596 euro al chilo. Tra le compagnie, Eni ha ritoccato verso l’alto di un centesimo al litro il prezzo consigliato della benzina. Aumenti più marcati per Q8 e Tamoil, entrambe salite di 3 centesimi sulla verde. Tamoil ha invece ridotto di 2 centesimi il prezzo del diesel. I dati elaborati sulla base di circa 20mila impianti mostrano differenze anche tra compagnie e pompe bianche. La benzina self service si attesta mediamente a 1,935 euro al litro presso i marchi principali e a 1,926 euro nelle pompe indipendenti. Per il diesel si passa da 1,996 euro nelle compagnie a 1,989 euro nelle pompe bianche. Nel servizio assistito i prezzi salgono ulteriormente. La benzina raggiunge in media 2,068 euro al litro, mentre il diesel tocca 2,133 euro. Il Gpl servito viene venduto a 0,818 euro al litro e il metano a 1,566 euro al chilo. Tra i principali marchi, la benzina self service di Eni si posiziona a 1,943 euro al litro, IP a 1,936 euro, Q8 a 1,934 euro e Tamoil a 1,920 euro. Per il diesel, Eni resta a 1,987 euro al litro, IP a 2,008 euro, Q8 a 1,996 euro e Tamoil a 1,983 euro.

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