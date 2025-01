Prezzi carburanti: benzina e diesel in aumento, Codacons denuncia rincari sulle autostrade

Il Codacons ha lanciato un allarme sui prezzi di benzina e diesel, evidenziando un presunto aumento ingiustificato, con punte fino a 2,4 euro al litro in alcuni distributori autostradali. Tuttavia, secondo l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, le medie nazionali restano stabili: benzina a 1,79 euro/litro e diesel a 1,70 euro/litro, dati confermati rispetto al fine settimana.

Sulle autostrade, i prezzi medi si attestano a 1,89 euro/litro per la benzina e 1,80 euro/litro per il diesel. Il Codacons sottolinea come fattori quali i costi per la miscelazione obbligatoria dei biocarburanti e le speculazioni sul petrolio stiano pesando sui consumatori. Rispetto al mese scorso, un pieno di benzina costa circa 2,2 euro in più, mentre per il gasolio l’aumento è di 2,4 euro. Su base annua, questo comporta un incremento di spesa di 52 euro per la benzina e 57,6 euro per il diesel per ciascun automobilista, considerando una media di due pieni al mese.

I dati aggiornati segnalano che i prezzi consigliati sono in lieve aumento: Q8 ha incrementato di 2 centesimi al litro la benzina e di 1 centesimo il diesel, mentre Tamoil ha aumentato il gasolio di 2 centesimi. Secondo le rilevazioni di ieri, la benzina self service è a 1,800 euro/litro e il diesel a 1,703 euro/litro. La modalità servito vede la benzina a 1,939 euro/litro e il diesel a 1,842 euro/litro. Stabili i prezzi del GPL a 0,737 euro/litro e del metano a 1,465 euro/kg.

Sulle autostrade, i prezzi medi salgono a 1,898 euro/litro per la benzina self service e a 1,808 euro/litro per il diesel self service. Le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo registrano un aumento: benzina a 546 euro per mille litri e diesel a 604 euro per mille litri. Questi valori includono accise: 1.274,83 euro per mille litri per la benzina e 1.220,97 euro per mille litri per il diesel.

Spese obbligate: nel 2024 le famiglie italiane destinano oltre il 41% dei consumi a cibo, bollette e carburante - Nel 2024, le famiglie italiane hanno destinato oltre il 41% dei loro consumi mensili a spese obbligate, comprendendo cibo, bollette e carburante. Secondo l'Ufficio Studi di Confcommercio, su un totale di circa 21.800 euro pro capite di consumi annuali, oltre 9.

Gli scienziati trovano il modo per trasformare la CO2 in carburante per aerei - Un team di ricercatori, principalmente dell'Università di Oxford, afferma di aver convertito con successo l'anidride carbonica in carburante per aerei.Per decenni la nostra società ha fatto affidamento sulla combustione di idrocarburi fossili. Ma il degrado dell'ambiente e il cambiamento climatico prodotto dall'anidride carbonica (CO2) ha avviato un processo di decarburazione in alcuni settori, nel tentativo di limitare l'impatto dannoso dell'attività dell'uomo sul nostro pianeta.