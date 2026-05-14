Sharon Stone in lutto, morto il fratello Michael dopo una lunga malattia

Sharon Stone annuncia la morte del fratello Michael dopo una lunga malattia. L’attore aveva 74 anni e negli anni Novanta aveva lavorato anche accanto alla sorella in film e serie tv americane.

Michael Stone, fratello maggiore di Sharon Stone, è morto all’età di 74 anni dopo una lunga malattia. A comunicarlo è stata l’attrice americana con un messaggio pubblicato sui social mercoledì 13 maggio. “Mike Stone, mio fratello maggiore, ci ha lasciati. Dopo una lunga malattia. Gli auguriamo pace”, ha scritto la protagonista di “Basic Instinct”.

Anche Michael Stone aveva scelto la carriera artistica, lavorando tra cinema e televisione dagli anni Novanta fino ai progetti più recenti. Il debutto sul grande schermo risale al 1990 con “Aspettando la notte”, mentre nel 1995 condivise il set con la sorella nel western “Pronti a morire”, diretto da Sam Raimi.

Nel corso della sua attività aveva preso parte a produzioni televisive molto conosciute come “CSI: Miami” e “Beautiful”. Tra i film a cui ha partecipato figurano anche “L’eliminatore - Eraser”, “Faccia da bastardo” e “Malevolence”. L’ultima apparizione cinematografica risale al 2022 con “Destinos Opostos”.

Michael Stone era il maggiore dei quattro fratelli della famiglia Stone. Negli ultimi anni la famiglia è stata segnata da diversi lutti. Nel 2023 era morto il fratello Patrick a causa di un infarto, pochi mesi dopo la perdita del figlio neonato. Nel marzo 2025 era invece scomparsa la madre Dorothy, morta a 91 anni.

Negli anni Michael e Sharon Stone avevano partecipato insieme a numerosi eventi pubblici e première hollywoodiane, dagli Academy Awards agli appuntamenti organizzati da Vanity Fair. Nel 2007 erano apparsi anche a Beverly Hills durante una campagna natalizia di Gucci a sostegno dell’Unicef insieme alla sorella Kelly.

Sui social Michael Stone era poco presente. L’ultimo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram risaliva al dicembre 2019, quando aveva parlato di un nuovo progetto professionale senza rivelarne i dettagli. Nei suoi post comparivano spesso fotografie insieme alla sorella Sharon.