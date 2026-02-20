Eric Dane morto, il ricordo delle star da Alyssa Milano a Sharon Stone

Eric Dane è morto dopo una lunga malattia, lasciando sgomento tra colleghi e amici che lo ricordano per talento e umanità. Dai set di Grey’s Anatomy a Euphoria, arrivano messaggi di affetto e ricordi personali.

La scomparsa di Eric Dane ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo. Attori, registi e produttori hanno condiviso messaggi di cordoglio e ricordi legati al lavoro e alla vita privata dell’interprete, noto per i suoi ruoli in televisione e al cinema.

Tra i primi a intervenire c’è Sam Levinson, ideatore di Euphoria, che ha ricordato l’attore come un amico oltre che un collega. Anche il team della serie e la piattaforma che la distribuisce hanno parlato di un artista di grande talento, sottolineando il legame costruito durante le stagioni dello show.

Leggi anche: È morto Eric Dane, addio al dottor Sloan di Grey's Anatomy

Numerosi i messaggi arrivati anche dal cast di Grey’s Anatomy. Kevin McKidd, James Pickens Jr. e Sarah Drew hanno salutato Dane con brevi dediche sui social. Le produzioni Abc e 20th Television hanno invece ricordato la sua forza durante la malattia, definendolo una presenza indimenticabile sul set.

Kim Raver lo ha descritto come una persona luminosa, capace di portare energia e leggerezza durante le riprese. Ha evocato momenti condivisi sul set e nella vita privata, ricordando il rapporto con la moglie Rebecca e le figlie, a cui era profondamente legato.

Tra i tributi più personali, quello di Sharon Stone, che ha lavorato con lui, e di Alyssa Milano, sua collega in “Streghe”. Milano ha raccontato il lato più intimo dell’attore, parlando del suo umorismo e dell’amore per la famiglia.

Nina Dobrev ha sottolineato la generosità e il carattere appassionato di Dane, ricordando anche la battaglia contro la Sla. Messaggi simili sono arrivati da produttori e registi che hanno collaborato con lui, oltre a colleghi come Alexander Ludwig e Travis Van Winkle, che ne hanno evidenziato la professionalità e l’impatto umano sul lavoro.