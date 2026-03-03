Andrea Ferrari morto a 14 anni dopo una lunga malattia, lutto a Poncarale

Andrea Ferrari è morto a 14 anni dopo una lunga malattia che lo aveva colpito da tempo. Il ragazzo viveva a Poncarale, nel Bresciano, e la notizia ha scosso la scuola e l’intera comunità, riunita oggi per i funerali in parrocchia.

Andrea Ferrari si è spento a 14 anni al termine di una lunga malattia. Viveva a Poncarale, in provincia di Brescia. La sua morte ha colpito nel profondo il paese, dove in molti lo conoscevano fin da bambino.

La notizia è arrivata nelle aule della scuola primaria di Montirone, che Andrea aveva frequentato. Insegnanti e compagni hanno reagito in silenzio, con gli occhi lucidi. Sul cancello dell’istituto è comparso un cartello semplice e diretto: “Ciao Andrea, continua a sorriderci”, un messaggio che richiama il suo sorriso.

Oggi familiari e amici si sono ritrovati nella parrocchia di Borgo Poncarale per l’ultimo saluto. In chiesa c’erano i genitori, Giovanna ed Enrico, insieme alle nonne, alle zie, ai cugini e a tanti coetanei che hanno voluto esserci.

La famiglia ha chiesto di sostituire i fiori con offerte all’ABE, l’Associazione Bambino Emopatico che dal 1981 sostiene bambini e ragazzi colpiti da leucemie, tumori e malattie ematologiche croniche. Un gesto per trasformare il dolore in un aiuto concreto ad altre famiglie.