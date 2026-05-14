Garbagnate Milanese, catturato un servalo africano nel parco dopo giorni di avvistamenti

Anna Gallo | 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gattopardo africano è stato catturato a Garbagnate Milanese dopo giorni di segnalazioni tra le strade e le aree verdi dell’hinterland di Milano. Il felino selvatico è stato recuperato senza feriti e trasferito in uno zoo fuori regione.

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Un servalo africano, felino selvatico originario dell’Africa centro-meridionale, è stato recuperato nel Parco della Garbatella a Garbagnate Milanese, alle porte di Milano. L’animale era stato segnalato più volte dai residenti nei giorni precedenti tra Arese e Garbagnate, dove diversi cittadini avevano raccontato di aver visto un grosso gatto dal mantello giallo aggirarsi vicino alle abitazioni e nelle zone verdi.

Dopo l’ultimo avvistamento, sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali insieme agli agenti della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Milano e al personale veterinario. L’area del parco è stata isolata per consentire il recupero del felino in sicurezza. L’operazione si è conclusa senza incidenti né per l’animale né per le persone presenti.

Il gattopardo è stato poi trasportato in una clinica veterinaria per gli accertamenti sanitari e successivamente affidato a un giardino zoologico situato fuori dalla Lombardia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza dell’animale e verificare chi lo detenesse prima della fuga.

Secondo la normativa italiana, la detenzione di specie selvatiche considerate pericolose è vietata anche nel caso di esemplari nati in cattività. Per chi viola le regole sono previste multe che possono arrivare fino a 150mila euro, oltre al sequestro dell’animale.
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