Garbagnate Milanese, catturato un servalo africano nel parco dopo giorni di avvistamenti

Un gattopardo africano è stato catturato a Garbagnate Milanese dopo giorni di segnalazioni tra le strade e le aree verdi dell’hinterland di Milano. Il felino selvatico è stato recuperato senza feriti e trasferito in uno zoo fuori regione.

Un servalo africano, felino selvatico originario dell’Africa centro-meridionale, è stato recuperato nel Parco della Garbatella a Garbagnate Milanese, alle porte di Milano. L’animale era stato segnalato più volte dai residenti nei giorni precedenti tra Arese e Garbagnate, dove diversi cittadini avevano raccontato di aver visto un grosso gatto dal mantello giallo aggirarsi vicino alle abitazioni e nelle zone verdi.

Dopo l’ultimo avvistamento, sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali insieme agli agenti della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Milano e al personale veterinario. L’area del parco è stata isolata per consentire il recupero del felino in sicurezza. L’operazione si è conclusa senza incidenti né per l’animale né per le persone presenti.

Il gattopardo è stato poi trasportato in una clinica veterinaria per gli accertamenti sanitari e successivamente affidato a un giardino zoologico situato fuori dalla Lombardia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza dell’animale e verificare chi lo detenesse prima della fuga.

Secondo la normativa italiana, la detenzione di specie selvatiche considerate pericolose è vietata anche nel caso di esemplari nati in cattività. Per chi viola le regole sono previste multe che possono arrivare fino a 150mila euro, oltre al sequestro dell’animale.