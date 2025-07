Tragedia a Garbagnate: 18enne muore dopo un tuffo nel canale Villoresi

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella serata di venerdì a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, dopo essersi tuffato nel canale Villoresi. L’allarme è scattato poco dopo le ore 20, quando alcuni presenti hanno segnalato l’accaduto alle autorità.

Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri della compagnia di Rho e dei colleghi di Garbagnate, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118. Il giovane è stato estratto dall’acqua in condizioni gravissime e trasportato d’urgenza all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri di Garbagnate per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe lanciato volontariamente nel canale, ma le cause dell’accaduto restano da verificare.