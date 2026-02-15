Viaggio gratis in Patagonia, 10 giorni nel parco Torres del Paine: come partecipare

Dieci giorni in Patagonia con volo e soggiorno pagati, partecipando al recupero di un sentiero tra i più famosi del mondo. Un progetto che unisce viaggio e lavoro sul campo in uno scenario unico.

Un soggiorno in Patagonia senza spese, con volo incluso e permanenza in uno dei parchi più spettacolari del pianeta. L’iniziativa è stata lanciata dall’operatore cileno Las Torres Patagonia insieme a SKY Airline: dieci volontari saranno scelti per vivere dieci giorni nel parco nazionale Torres del Paine.

L’esperienza non è una semplice vacanza. I partecipanti prenderanno parte ai lavori di recupero del sentiero Base Torres, uno dei percorsi più frequentati e messi a dura prova dal passaggio continuo di escursionisti. L’obiettivo è ripristinare tratti danneggiati e migliorare la sostenibilità del tracciato.

Torres del Paine, nella Patagonia cilena, è considerato tra i parchi naturali più affascinanti al mondo ed è riconosciuto come Riserva della Biosfera UNESCO. Il paesaggio alterna torri di granito, ghiacciai, laghi dalle acque turchesi e ampie distese battute dal vento, meta ogni anno di trekking iconici come il circuito W.

Il progetto, chiamato “10 Volunteers for 10 Days”, punta a proseguire il lavoro già avviato negli anni scorsi. La prima parte del sentiero, lunga circa 1,5 chilometri, è stata sistemata grazie al contributo di oltre mille volontari coinvolti nelle precedenti edizioni. Ora l’intervento riguarda le sezioni successive del percorso.

Chi verrà selezionato partirà per il Cile senza sostenere costi di viaggio o soggiorno. In cambio è richiesta la partecipazione attiva ai lavori lungo il sentiero per tutta la durata dell’esperienza. Si tratta di una forma di volontariato ambientale che combina esplorazione e impegno concreto sul territorio.

Per candidarsi è necessario compilare la domanda online sul sito dell’organizzazione. Il progetto nasce con un doppio obiettivo: tutelare un ambiente fragile e gestire in modo più sostenibile i flussi turistici, offrendo allo stesso tempo la possibilità di vivere da vicino uno degli scenari naturali più straordinari del pianeta.