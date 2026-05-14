Metz Supercar Electric Shaver, prova del rasoio elettrico compatto con autonomia fino a due mesi

Metz Supercar Electric Shaver punta su leggerezza e autonomia elevata con un rasoio compatto pensato per chi viaggia spesso. Il modello tedesco usa un motore da 8.000 giri e lame magnetiche facili da pulire.

Metz amplia la sua linea dedicata alla cura personale con il nuovo Supercar Electric Shaver, un rasoio elettrico dal design ispirato alle auto sportive. Il marchio tedesco ha scelto una struttura compatta e leggera, pensata soprattutto per chi si sposta spesso e cerca un prodotto facile da trasportare senza occupare troppo spazio in valigia o nel beauty case.

All’interno della confezione sono inclusi il cavo USB-C per la ricarica e una piccola spazzola per la pulizia. Il corpo del dispositivo è realizzato in lega di zinco con finitura lucida effetto specchio, dettaglio che richiama l’estetica delle supercar da cui prende il nome. Sul retro è presente una luce LED che ricorda i fanali posteriori delle auto sportive e segnala sia l’accensione sia lo stato della batteria.

Il rasoio utilizza un motore da 8.000 RPM abbinato a lame autoaffilanti doppie 18x2. Durante la rasatura il taglio risulta preciso già dalle prime passate, con un buon adattamento ai contorni del viso grazie alle testine fluttuanti. Il sistema magnetico consente inoltre di rimuovere rapidamente le testine per il lavaggio sotto l’acqua.

Metz dichiara la compatibilità sia con barbe corte sia con peli più lunghi, e nelle prove il dispositivo si è dimostrato efficace soprattutto nella rifinitura quotidiana. Il funzionamento resta abbastanza delicato sulla pelle anche con utilizzi frequenti. Il rasoio può essere usato sia a secco sia sulla pelle umida, anche se le prestazioni migliori arrivano con il viso asciutto.

Tra gli aspetti più convincenti c’è la maneggevolezza. Le dimensioni ridotte e il peso contenuto permettono di usarlo comodamente anche fuori casa. Meno pratica invece la posizione del pulsante di accensione, collocato nella parte centrale del corpo, che può essere premuto accidentalmente durante l’utilizzo.

La batteria integrata al litio si ricarica tramite porta USB-C e promette fino a circa due mesi di autonomia con una singola carica, variabile naturalmente in base alla frequenza di utilizzo. Quando l’energia sta per terminare, il LED posteriore si illumina di rosso.

Specifiche e prezzo Metz Supercar Electric Shaver

Rasatura a secco e bagnata - Impermeabile IPX7 Motore da 8000 giri/minuto - per una rasatura ultraveloce ed efficiente con minima irritazione cutanea.

Design ispirato alle supercar con finitura lucida a specchio - Corpo in lega di zinco con lucidatura e galvanizzazione in 20 fasi: elegante, resistente e splendido al tatto.

Testina di rasatura magnetica rimovibile - per un risciacquo e una manutenzione rapidi e igienici.

Maglia flottante a doppio anello, 18×2 lame autoaffilanti - per un contatto preciso con ogni contorno del viso e una rasatura liscia e impeccabile.

Autonomia di 60 minuti, ricarica rapida in 1 ora - perfetto per i viaggi.

Il prezzo di listino del rasoio elettrico Metz è fissato intorno agli 80 euro, con promozioni periodiche previste sul sito ufficiale del marchio anche per acquisti multipli. Adesso puoi acquistarlo in offerta a €49,95 e ricevere in regalo il Metz Nose Hair Trimmer, un regolatore elettrico per peli di naso e orecchie. Si tratta di un trimmer compatto a forma di penna, pensato soprattutto per l’uso quotidiano e per chi viaggia spesso.