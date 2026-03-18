Poco X8 Pro e Pro Max ufficiali con prestazioni elevate e autonomia fino a due giorni

POCO presenta la nuova serie X8 Pro per spingere prestazioni e autonomia grazie ai nuovi chip Dimensity e batterie più capienti. Due modelli, X8 Pro e Pro Max, puntano su gaming fluido, ricarica rapida e display luminosi.

POCO amplia la propria offerta con la nuova X8 Pro Series, composta dai modelli X8 Pro e X8 Pro Max. Il lancio segna il passaggio alla linea “Pro”, con dispositivi pensati per offrire prestazioni elevate, design curato e una maggiore autonomia rispetto alle generazioni precedenti.

Il modello più avanzato, X8 Pro Max, introduce il chip Dimensity 9500s realizzato a 3 nanometri, affiancato da memoria LPDDR5X e archiviazione UFS 4.1. Il risultato è una gestione fluida delle applicazioni e un punteggio AnTuTu superiore ai tre milioni. X8 Pro adotta invece la piattaforma Dimensity 8500-Ultra, con miglioramenti su grafica e consumi rispetto al modello precedente.

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Entrambi gli smartphone puntano molto sul gaming. Il supporto al ray tracing hardware e la tecnologia WildBoost Optimization aiutano a mantenere stabile il frame rate anche sotto sforzo, riducendo i cali di prestazioni e migliorando la resa visiva nei titoli più pesanti.

Per evitare surriscaldamenti, POCO integra sistemi di raffreddamento avanzati. X8 Pro Max utilizza un circuito IceLoop da 5.800 mm², mentre X8 Pro adotta una soluzione a doppio strato leggermente più compatta. In entrambi i casi, il controllo della temperatura resta stabile anche durante sessioni prolungate.

Uno dei punti di forza è la batteria. X8 Pro Max monta un’unità da 8.500 mAh, capace di arrivare fino a due giorni di utilizzo con una sola carica. X8 Pro si ferma a 6.500 mAh ma mantiene dimensioni più contenute. Su tutta la gamma è presente la ricarica rapida a 100W e quella inversa.

I display sono ampi e molto luminosi. X8 Pro Max offre uno schermo da 6,83 pollici, mentre X8 Pro si ferma a 6,59 pollici. La luminosità di picco raggiunge i 3.500 nit, con tecnologie pensate per ridurre l’affaticamento visivo e migliorare la visibilità all’aperto.

Sul fronte multimediale, il modello Max integra doppi altoparlanti con supporto Dolby Atmos e audio ad alta risoluzione. Il sistema consente anche un aumento significativo del volume per l’uso in ambienti aperti.

Il design punta su materiali solidi e linee minimal. Telaio in metallo, retro in fibra di vetro e protezione Gorilla Glass 7i sono comuni a entrambi i modelli, insieme alle certificazioni IP66 e IP68 contro acqua e polvere.

Per le foto, la serie utilizza una fotocamera principale da 50 megapixel e una frontale da 20 megapixel. X8 Pro Max adotta il sensore Light Fusion 600, mentre X8 Pro utilizza un Sony IMX882. Le funzioni basate su intelligenza artificiale aiutano a migliorare scatti e video in diverse condizioni di luce.

Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS 3, con integrazione di servizi intelligenti come Google Gemini e funzioni dedicate alla connettività tra dispositivi. Tra le novità c’è anche una modalità pensata per velocizzare l’acquisto di biglietti online durante eventi molto richiesti.

I prezzi partono da 309,90 euro per X8 Pro e da 429,90 euro per X8 Pro Max, con diverse configurazioni di memoria e alcune promozioni disponibili nella fase iniziale di vendita.