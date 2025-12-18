Recensione Metz Traveller Electric Shaver: rasoio elettrico da viaggio compatto USB-C

Compatto, solido e progettato per la mobilità, il Metz Traveller Electric Shaver si colloca nel segmento dei rasoi elettrici da viaggio premium, distinguendosi per una progettazione che unisce portabilità e dotazioni tecniche tipiche di modelli full-size. Il design richiama volutamente l’estetica delle valigie rigide, con superfici lisce, spigoli arrotondati e una scocca studiata per resistere agli urti durante gli spostamenti.

Il sistema di rasatura è basato su un motore da 9.000 RPM, una velocità superiore alla media dei rasoi travel più diffusi online. Questo consente di affrontare senza difficoltà barbe di più giorni, mantenendo una buona costanza di taglio e riducendo la necessità di ripassare più volte sulla stessa zona.

Le 9×2 lame autolucidanti lavorano in combinazione con una testina progettata per adattarsi ai contorni del viso. Rispetto ai rasoi portatili a lama singola, la superficie di contatto più ampia permette una distribuzione più uniforme della pressione, con benefici evidenti in termini di comfort cutaneo.

La testina magnetica a sgancio rapido semplifica la manutenzione quotidiana e rende immediata la pulizia. La certificazione IPX7 consente il lavaggio completo sotto acqua corrente e l’utilizzo sia a secco sia sotto la doccia, una caratteristica non sempre presente nei rasoi elettrici compatti.

Dal punto di vista dell’alimentazione, la ricarica USB-C elimina l’uso di caricabatterie proprietari. Con circa un’ora di ricarica si ottiene un’autonomia dichiarata fino a 60 giorni in condizioni di utilizzo standard, valore che supera quello di molti concorrenti diretti nella stessa fascia di prezzo.

Il promemoria di ricarica intelligente monitora i cicli di utilizzo e segnala quando la batteria sta per esaurirsi, riducendo il rischio di spegnimenti improvvisi durante la rasatura, soprattutto in viaggio.

Nel confronto con altri rasoi elettrici da viaggio presenti sul mercato, il Metz Traveller emerge per l’equilibrio tra potenza, impermeabilità totale e autonomia estesa, posizionandosi come soluzione pensata per chi cerca prestazioni elevate in un formato realmente tascabile. Il rasoio ha misure compatte di circa 6,3 × 5,3 × 2,85 cm (altezza × larghezza × profondità), è davvero piccolo e facilmente portatile in una tasca o bagaglio a mano.

Specifiche tecniche

Tipologia: rasoio elettrico da viaggio

Motore: 9.000 RPM

Sistema di taglio: 9×2 lame autolucidanti

Utilizzo: wet & dry

Impermeabilità: IPX7

Autonomia: fino a 60 giorni

Tempo di ricarica: circa 1 ora

Ricarica: USB-C

Testina: magnetica a sgancio rapido

Contenuto della confezione

Metz Traveller Electric Shaver

Custodia rigida da viaggio

Spazzola per la pulizia

Cavo di ricarica USB-C

Manuale utente

Il Metz Traveller Electric Shaver è disponibile sul sito ufficiale Metzcare al prezzo di 69,90 euro, tasse incluse, con spedizione calcolata al checkout, nelle varianti colore Orange, White e Black, acquistabile direttamente su metzcare.com.