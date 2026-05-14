Kate Middleton a Reggio Emilia, le rigide regole della famiglia reale sul cibo in Italia

Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per il primo viaggio all’estero dopo la malattia, ma durante la visita deve seguire le rigide regole alimentari imposte dalla famiglia reale britannica, comprese limitazioni su acqua e alcuni piatti tipici.

La visita di Kate Middleton in Italia segna il suo primo viaggio internazionale dopo i problemi di salute affrontati negli ultimi mesi. La principessa del Galles è arrivata a Reggio Emilia per conoscere da vicino il “Reggio Emilia Approach”, il modello educativo emiliano noto anche fuori dai confini italiani.

Nonostante la permanenza nel Paese celebre per la sua tradizione gastronomica, la moglie del principe William deve attenersi alle abitudini fissate dalla casa reale britannica. I Windsor seguono infatti una serie di precauzioni alimentari durante gli impegni ufficiali all’estero per ridurre qualsiasi rischio legato alla salute.

Tra gli alimenti generalmente esclusi ci sono i frutti di mare crudi o poco cotti, considerati potenzialmente rischiosi per eventuali intossicazioni. Anche l’acqua del rubinetto viene evitata, con la preferenza per bottiglie selezionate e controllate.

Le restrizioni non riguardano soltanto la sicurezza alimentare. Alcune regole fanno parte del protocollo di corte e dell’etichetta che accompagna ogni apparizione pubblica dei membri della monarchia britannica. L’aglio, ad esempio, viene spesso bandito dai pasti ufficiali per evitare odori sgradevoli durante incontri e cerimonie.

Lo stesso vale per i piatti particolarmente speziati o molto piccanti, poco graditi nei menù destinati ai rappresentanti della famiglia reale. Durante la trasferta emiliana, quindi, Kate Middleton dovrà rinunciare ad alcune specialità locali per rispettare le consuetudini previste dal ruolo che ricopre.