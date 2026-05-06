Kate Middleton in Italia, visita a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio senza William

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Kate Middleton torna all’estero dopo la malattia con un viaggio in Italia per promuovere progetti sull’infanzia. La principessa sarà a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio per incontri con scuole e comunità locali legate all’educazione.

Kate Middleton in Italia, visita a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio senza William

Kate Middleton riprende gli impegni internazionali con una visita ufficiale in Italia, la prima dopo il periodo di cure che l’ha tenuta lontana dalla scena pubblica. Kensington Palace ha confermato la presenza della principessa del Galles a Reggio Emilia nelle giornate del 13 e 14 maggio, segnando anche una rara trasferta senza il principe William. La scelta della città emiliana è legata al suo ruolo di riferimento mondiale nel campo dell’educazione infantile. Reggio Emilia è infatti conosciuta per il metodo educativo che porta il suo nome, un approccio che mette al centro il bambino, le relazioni e l’ambiente come elementi fondamentali per la crescita. Durante la visita, la principessa incontrerà insegnanti, famiglie, rappresentanti delle istituzioni locali e imprenditori. In programma anche momenti di confronto diretto con i bambini, per osservare da vicino il modello educativo che ha reso la città un punto di riferimento internazionale. L’impegno di Kate Middleton su questi temi è ormai centrale nella sua attività pubblica. Dal 2021 porta avanti il lavoro del Royal Foundation Centre for Early Childhood, con iniziative dedicate ai primi anni di vita e al loro impatto sullo sviluppo futuro delle persone. Tra i progetti al centro del viaggio ci sarà anche il programma “Shaping Us Framework”, lanciato nel 2025 per promuovere una maggiore attenzione alle relazioni affettive, al contesto sociale e al benessere emotivo dei bambini fin dai primi anni. Il viaggio ha anche un significato personale. Prima di entrare nella famiglia reale britannica, Kate aveva vissuto in Italia per un periodo di studio a Firenze, dove aveva approfondito la lingua e coltivato il suo interesse per l’arte, seguendo un percorso simile a quello del tradizionale Grand Tour europeo.

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