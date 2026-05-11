Kate Middleton contro Andrea, tensione nella famiglia reale mentre la principessa arriva in Italia

Kate Middleton prende le distanze dal principe Andrea dopo le nuove polemiche legate allo scandalo Epstein. Intanto la principessa arriverà a Reggio Emilia per una visita privata dedicata ai temi dell’infanzia e dell’educazione.

Nuove tensioni scuotono la famiglia reale britannica e questa volta al centro delle indiscrezioni ci sarebbe Kate Middleton. Secondo alcune rivelazioni riportate dal biografo Christopher Andersen, la principessa del Galles avrebbe avuto un ruolo decisivo nell’allontanamento pubblico del principe Andrea dagli eventi ufficiali dei Windsor.

Andrea, fratello di re Carlo III, continua infatti a essere associato allo scandalo che coinvolse il finanziere Jeffrey Epstein. Proprio per questo motivo Kate avrebbe respinto la proposta dell’ex principe di prendere parte al tradizionale concerto natalizio nell’Abbazia di Westminster, evento seguito ogni anno anche dalle telecamere.

Il biografo sostiene che la moglie del principe William avrebbe reagito con fermezza alla richiesta di Andrea. «Non vogliamo che la tua faccia appaia in video», sarebbe stata la frase pronunciata dalla futura regina durante le discussioni interne alla famiglia.

Le indiscrezioni raccontano anche di pressioni esercitate da William e Kate per ridurre ulteriormente il ruolo pubblico del duca di York, già escluso negli ultimi anni dagli incarichi ufficiali della monarchia britannica.

Mentre a Londra continuano le polemiche, Kate si prepara a partire per l’Italia. La principessa sarà infatti a Reggio Emilia mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026 per una visita privata dedicata al “Reggio Emilia Approach”, il metodo educativo noto a livello internazionale per il lavoro sull’autonomia e sulla creatività dei bambini.

L’interesse di Kate per i temi dell’infanzia accompagna da tempo la sua attività pubblica. Nel 2021 la principessa ha avviato una fondazione legata allo sviluppo dei più piccoli e negli ultimi mesi è stato diffuso anche un documento dedicato alla crescita emotiva e sociale dei bambini.

Gli appuntamenti previsti in Emilia saranno organizzati in forma riservata. Per Reggio Emilia si tratta di una visita senza precedenti, perché nessun membro della famiglia reale britannica era mai stato accolto ufficialmente nel territorio cittadino.