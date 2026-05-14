Peter Jackson premiato a Cannes, Elijah Wood celebra il regista de Il Signore degli Anelli

Peter Jackson riceve la Palma d’oro alla carriera a Cannes, Elijah Wood lo premia sul palco e il regista racconta retroscena inediti sul successo de Il Signore degli Anelli e sul futuro di Gollum.

La seconda giornata del Festival di Cannes è stata dedicata a Peter Jackson, omaggiato con la Palma d’oro alla carriera davanti al pubblico della Croisette. Il regista neozelandese ha accolto il riconoscimento con ironia, scherzando sul fatto di aver ricevuto un premio pur senza presentare un nuovo film in concorso.

A consegnargli il riconoscimento è stato Elijah Wood, interprete di Frodo nella trilogia de Il Signore degli Anelli. Jackson ha ricordato il lavoro sul set dei film tratti dai romanzi di J.R.R. Tolkien, spiegando di essersi affidato molto alla creatività del cast e della troupe durante le riprese. Il regista ha citato proprio Wood come uno degli elementi decisivi per la riuscita della saga, lodandone entusiasmo ed energia.

Durante l’incontro con il pubblico, Jackson ha raccontato anche un episodio legato alla sua prima esperienza a Cannes. Anni fa, infatti, gli venne impedito l’ingresso in sala dalla sicurezza perché indossava dei pantaloncini. Un ricordo che il cineasta ha rievocato sorridendo davanti alla platea.

Il regista ha poi parlato dei suoi prossimi progetti. Tra questi c’è il nuovo film dedicato a Tin Tin, oltre al ritorno nell’universo fantasy creato da Tolkien con “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, diretto da Andy Serkis e previsto nelle sale nel 2027. Jackson ha spiegato che la storia sarà ambientata tra “Lo Hobbit” e “Il Signore degli Anelli”, con particolare attenzione alla mente tormentata di Gollum e alla sua dipendenza dall’Anello.

Nel corso della giornata è arrivato anche un commento sull’intelligenza artificiale. Jackson ha definito l’IA uno strumento da utilizzare con criterio, senza esprimere timori particolari sul suo impiego nel cinema.

La serata del festival si è chiusa con l’evento speciale per i 25 anni di Fast & Furious. Sul palco sono saliti Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. Quest’ultima parteciperà anche all’incontro “Women in Motion” organizzato da Kering insieme a Salma Hayek. Intanto è stata confermata l’uscita dell’ultimo capitolo della saga, “Fast Forever”, prevista per il 2028.