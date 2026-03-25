Il Signore degli Anelli torna al cinema con un nuovo film firmato Peter Jackson

Peter Jackson rilancia Il Signore degli Anelli con un nuovo film, nato dal desiderio di recuperare parti mai adattate dei libri di Tolkien e ampliare la storia con nuovi sviluppi legati ai protagonisti.

Peter Jackson riporta in vita l’universo de Il Signore degli Anelli con un nuovo progetto cinematografico annunciato a sorpresa attraverso i canali social di Warner Bros. Il regista neozelandese ha confermato l’arrivo di un capitolo inedito che espanderà la saga tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien.

Il film, intitolato “The Lord of the Rings: Shadows of the Past”, nasce da un’idea sviluppata da Stephen Colbert insieme allo sceneggiatore Peter McGee e a Philippa Boyens, storica collaboratrice della trilogia originale. Si tratta del primo coinvolgimento diretto di Colbert nella scrittura di un grande blockbuster.

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La storia prende spunto da alcune sezioni iniziali de “La Compagnia dell’Anello” mai portate sullo schermo nel film del 2001. L’intento è costruire un racconto autonomo, ma coerente con l’universo già conosciuto, rispettando sia il materiale originale sia l’estetica dei film precedenti.

Secondo le prime anticipazioni, la vicenda sarà ambientata quattordici anni dopo la morte di Frodo. Sam, Merry e Pipino torneranno in viaggio per ripercorrere i primi passi della loro avventura, mentre Elanor, figlia di Sam, scoprirà un segreto nascosto che potrebbe cambiare la lettura degli eventi legati alla Guerra dell’Anello.

Colbert, grande appassionato della saga, aveva già avuto un cameo ne “Lo Hobbit - La desolazione di Smaug” e nel 2019 aveva partecipato al corto “Darrylgorn” insieme ad alcuni protagonisti storici come Ian McKellen, Viggo Mortensen ed Elijah Wood.

Durante lo stesso annuncio, Jackson ha aggiornato anche su un altro progetto legato alla Terra di Mezzo, “The Hunt for Gollum”, diretto da Andy Serkis e previsto per il 2027. Il regista ha definito il lavoro in corso «straordinario», con una sceneggiatura ormai in fase avanzata.