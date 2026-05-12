Festival di Cannes, Peter Jackson premiato da Elijah Wood nella serata inaugurale

Peter Jackson riceve la Palma d’oro onoraria a Cannes durante la serata inaugurale del Festival. Elijah Wood consegnerà il premio al regista neozelandese, mentre sulla Croisette torna anche Guillermo del Toro con il restauro del suo cult fantasy.

La 79esima edizione del Festival di Cannes prende il via questa sera con una cerimonia che vedrà protagonista Peter Jackson. Il regista neozelandese riceverà la Palma d’oro onoraria direttamente dalle mani di Elijah Wood, interprete di Frodo nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”. La serata sarà ospitata al Grand Théâtre Lumière e condotta dall’attrice Eye Haïdara.

L’apertura ufficiale della manifestazione sarà affidata a “La Vénus électrique”, nuovo film fuori concorso diretto da Pierre Salvadori. La pellicola, ambientata nella Parigi di fine Anni Venti, racconta la storia di Antoine, pittore rimasto senza ispirazione dopo la morte della moglie. L’uomo cerca conforto rivolgendosi a una sensitiva, ignaro di essere manipolato da Suzanne, una giostraia che organizza false sedute spiritiche. Nel cast figurano Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Vimala Pons, Gustave Kervern e Madeleine Baudot.

Salvadori ha definito Cannes “un luogo che celebra libertà creativa e audacia cinematografica”, spiegando di considerare il suo film un omaggio personale al cinema e ai registi che lo hanno ispirato.

Questa nuova edizione del festival si presenta senza film italiani in concorso e con meno produzioni hollywoodiane rispetto agli anni passati. La selezione punta soprattutto su autori già affermati come Pedro Almodóvar, Hirokazu Kore-eda, Asghar Farhadi e Ira Sachs, oltre ad alcuni ritorni attesi come quello del russo Andrej Zvjagincev.

Tra i titoli che potrebbero attirare maggiore attenzione ci sono “La bola negra” con Penelope Cruz e Glenn Close e “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, interpretato da Gillian Anderson. Attesa anche per il debutto alla regia di John Travolta.

Durante la cerimonia inaugurale, Peter Jackson ripercorrerà simbolicamente il legame costruito negli anni con Cannes. Il regista aveva partecipato al mercato del festival già nel 1988 con “Bad Taste”, mentre nel 2001 presentò sulla Croisette un’anteprima de “La Compagnia dell’Anello”.

Jackson è attualmente impegnato nella produzione di “The Hunt for Gollum”, nuovo progetto ambientato nella Terra di Mezzo tratto dall’universo creato da J.R.R. Tolkien. Il film sarà diretto da Andy Serkis, che tornerà anche nel ruolo di Gollum. Previsti inoltre i ritorni di Ian McKellen, Elijah Wood e Lee Pace.

La giornata inaugurale vedrà anche il ritorno di Guillermo del Toro. Il regista messicano presenterà nella sezione Cannes Classics la versione restaurata in 4K de “Il labirinto del fauno”. Il film, accolto nel 2006 da una standing ovation record di 22 minuti, torna sulla Croisette in una nuova edizione supervisionata personalmente dal cineasta.

Il restauro è stato realizzato partendo dal negativo originale in 35 millimetri. La fotografia del film, firmata da Guillermo Navarro e premiata con l’Oscar nel 2007, è stata completamente recuperata per la nuova versione. “Il labirinto del fauno” conquistò anche le statuette per scenografia e trucco, oltre a più di cento riconoscimenti internazionali.