Bakari Sako ucciso a Taranto, fermato anche il sesto giovane coinvolto nel pestaggio

Bakari Sako è stato ucciso a Taranto durante un’aggressione in piazza Fontana. La polizia ha fermato anche il sesto giovane ritenuto coinvolto nel pestaggio costato la vita al bracciante maliano di 35 anni.

La Squadra mobile di Taranto ha eseguito un nuovo fermo nell’inchiesta sull’omicidio di Bakari Sako, il bracciante agricolo maliano di 35 anni morto dopo una violenta aggressione avvenuta all’alba del 9 maggio in piazza Fontana, nel centro storico del capoluogo ionico.

L’ultimo indagato è un 22enne residente nella città vecchia, secondo maggiorenne del gruppo finito sotto indagine. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Taranto guidata da Eugenia Pontassuglia insieme alla sostituta Paola Ranieri. Con questo fermo salgono a sei le persone accusate di aver partecipato al pestaggio mortale.

Gli altri coinvolti sono due ragazzi di 15 anni, due diciassettenni e il 20enne Fabio Sale. Tutti sono stati raggiunti da un fermo di indiziato di delitto. Per Sale è previsto l’interrogatorio davanti al gip Gabriele Antonaci, mentre i quattro minorenni compariranno davanti al gip per i Minorenni Paola Morelli.

Secondo gli investigatori, il 22enne avrebbe preso parte all’aggressione colpendo la vittima con un pugno mentre si trovava vicino ai tavolini di un bar. La sua presenza era già emersa nei primi atti dell’inchiesta, nei quali si parlava di un sesto giovane ancora da identificare.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura ordinaria e da quella minorile di Taranto. Gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e alle testimonianze raccolte nelle ore successive al delitto.

Dalla ricostruzione degli inquirenti emerge che intorno alle 5.20 Bakari Sako era arrivato in bicicletta in piazza Fontana quando sarebbe stato avvicinato da due giovani in scooter. Poco dopo si sarebbero aggiunti altri tre ragazzi. Il gruppo avrebbe iniziato a intimidire il 35enne prima di colpirlo con pugni e calci.

L’uomo avrebbe tentato di allontanarsi, ma sarebbe stato raggiunto e accoltellato più volte durante il pestaggio. Ferito gravemente, riuscì a entrare in un bar della piazza dove si accasciò a terra. Successivamente venne trascinato all’esterno del locale e lasciato agonizzante sul selciato.

Gli investigatori non hanno ancora chiarito il motivo dell’aggressione. Nell’area era presente anche una ragazza che avrebbe assistito alla scena, ma al momento non risulta indagata.