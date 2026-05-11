Omicidio di Bakari Sako a Taranto, fermati quattro giovanissimi: ricercato un altro minorenne

Bakari Sako è stato ucciso a Taranto mentre andava al lavoro dopo una sosta per un caffè. La polizia ha fermato quattro giovanissimi, tra cui due minorenni, e cerca un altro ragazzo coinvolto nell’aggressione avvenuta all’alba in città vecchia.

La squadra mobile di Taranto ha fermato quattro ragazzi ritenuti coinvolti nell’omicidio di Bakari Sako, il bracciante di 35 anni originario del Mali assassinato sabato mattina in piazza Fontana, nella città vecchia del capoluogo ionico.

Tra i fermati ci sono un 19enne e tre minorenni di 15 e 16 anni. Gli investigatori stanno inoltre cercando un quinto giovane, anche lui minorenne. I ragazzi vengono ascoltati in questura con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi.

Secondo la ricostruzione fatta finora dagli inquirenti, Sako si era fermato in piazza Fontana poco prima di iniziare il turno di lavoro. L’uomo aveva raggiunto la zona in bicicletta per prendere un caffè quando avrebbe incontrato un gruppo di giovani che lo ha circondato.

L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 5.20 del mattino. Un video ripreso nella zona mostra il 35enne mentre attraversa la città vecchia in sella alla bici pochi minuti prima dell’attacco. Gli aggressori lo avrebbero colpito con calci e pugni e, secondo gli investigatori, anche con un oggetto acuminato.

L’arma utilizzata durante il delitto non è stata ancora trovata. Gli accertamenti proseguono per chiarire le responsabilità dei singoli partecipanti e individuare il minorenne che manca ancora all’appello.