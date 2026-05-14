Sarri contro la Lega, derby Roma-Lazio nel caos per data e orario

Sarri contesta l’orario del derby Roma-Lazio per la concomitanza con gli Internazionali e attacca la Lega dopo la finale di Coppa Italia persa con l’Inter.

Maurizio Sarri ha alzato la voce dopo la sconfitta della Lazio contro l’Inter nella finale di Coppa Italia, giocata mercoledì 13 maggio. Il tecnico biancoceleste, oltre a commentare la partita persa, si è soffermato sul caso legato al derby con la Roma, ancora senza una collocazione definitiva.

La gara era stata fissata in un primo momento per domenica 17 maggio, ma la concomitanza con la finale degli Internazionali ha complicato il calendario. Sarri ha criticato la gestione della vicenda e ha attribuito il problema a una serie di decisioni sbagliate da parte della Lega.

Ai microfoni di Mediaset, l’allenatore ha spiegato di non voler accettare l’ipotesi della partita domenica alle 12.30. Secondo Sarri, quell’orario penalizzerebbe una sfida decisiva in una fase della stagione in cui più squadre lottano per la qualificazione alla Champions League.

Il tecnico ha aggiunto che, se fosse il presidente della Lazio, valuterebbe anche di non mandare la squadra in campo, accettando l’eventuale punto di penalizzazione. Per Sarri, una partita con in palio obiettivi sportivi ed economici così pesanti non può essere trattata come un normale incastro di calendario.