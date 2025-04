Meteo, maltempo in arrivo sull’Italia: forti venti e temporali al Centro, scatta l’allerta gialla in quattro regioni

Una nuova perturbazione atlantica si sta spostando dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo, trasportando masse di aria calda, umida e instabile di origine africana che provocheranno un peggioramento progressivo del meteo su tutta l’Italia. In base alle ultime previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha diffuso un avviso per condizioni meteorologiche avverse.

Dalle prime ore di lunedì 14 aprile sono attesi venti forti dai quadranti meridionali sulla Sicilia, con raffiche di burrasca e rischio mareggiate lungo le coste esposte. Previste anche piogge sparse e diffuse, con possibili temporali, su Toscana e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci intensi, attività elettrica, grandinate localizzate e raffiche di vento particolarmente forti.

In considerazione dell’instabilità atmosferica, per la giornata di lunedì 14 aprile è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su Toscana, Lazio, Umbria e parte dell’Abruzzo.

