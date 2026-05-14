Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, la melodia italiana conquista il pubblico europeo

Sal Da Vinci conquista l’Eurovision 2026 con “Per sempre sì” e porta la melodia italiana davanti al pubblico europeo. Tra coreografie moderne e richiami alla tradizione napoletana, il cantante è tra i favoriti per la vittoria finale.

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 ha acceso i riflettori su Sal Da Vinci, protagonista di una delle esibizioni più seguite della serata. Sul palco, l’artista napoletano ha unito scenografia spettacolare, danza contemporanea e sonorità italiane tradizionali, ricevendo una risposta immediata dal pubblico europeo.

La finale era già assicurata, ma la performance di “Per sempre sì” ha rafforzato la sua posizione tra i candidati più quotati. Nei giorni precedenti all’evento, alcuni video delle prove avevano già fatto il giro dei social, aumentando l’attesa attorno alla sua partecipazione.

Sal Da Vinci ha raccontato di aver percepito l’affetto del pubblico fin dai primi appuntamenti promozionali tra Amsterdam e Londra. Secondo il cantante, il brano ha superato le barriere linguistiche grazie alla forza della melodia italiana. Ha spiegato di aver visto persone straniere cantare il pezzo e riprodurre persino i movimenti della coreografia durante alcuni incontri fuori dall’arena.

L’artista ha legato il successo del brano anche alla tradizione musicale napoletana. Ha ricordato come la cultura partenopea continui a essere riconosciuta nel mondo, mentre la canzone classica napoletana punta al riconoscimento come patrimonio immateriale dell’Unesco. Il progetto artistico, nelle sue intenzioni, nasce proprio dall’incontro tra radici musicali italiane e sonorità moderne.

Nonostante “Per sempre sì” sia tra i brani più ascoltati in streaming dell’edizione 2026 e venga indicato dai bookmaker come possibile vincitore, Sal Da Vinci ha ridimensionato il peso dei numeri. Per lui, la priorità resta la qualità della performance e il modo in cui rappresenta l’Italia davanti al pubblico internazionale.

Nel corso dell’intervista, il cantante ha affrontato anche le polemiche legate alla presenza di Israele nella competizione, tema che ha provocato il ritiro di cinque Paesi. Sal Da Vinci ha ribadito di considerare la musica uno strumento capace di unire le persone, pur senza ignorare quanto accade nel mondo. Ha inoltre precisato che l’Eurovision resta un evento televisivo organizzato dalle emittenti pubbliche europee.

L’esperienza eurovisiva, ha ammesso, comporta ritmi molto pesanti tra prove, incontri e spettacoli quotidiani. Nei momenti liberi, il cantante cerca però piccoli richiami alla propria città, come le cene in un ristorante napoletano di Vienna.

Il percorso che lo ha portato fino all’Eurovision è stato segnato anche dalla sorpresa del successo ottenuto a Sanremo. All’inizio della competizione, le quote lo indicavano lontano dalla vittoria, ma la situazione è cambiata rapidamente con il favore del pubblico.

Intanto Sal Da Vinci prepara i prossimi impegni musicali. Il 29 maggio pubblicherà il nuovo album “Per sempre sì”, mentre nei mesi successivi partirà il tour che toccherà Canada e Italia. A settembre sono previste tre date consecutive all’Arena Flegrea di Napoli, con i primi concerti già vicini al sold out, prima della tournée teatrale in programma a ottobre.