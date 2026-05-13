Inter-Lazio 2-0 Highlights, Lautaro firma la decima Coppa Italia e Chivu chiude la stagione con il doblete

L’Inter batte la Lazio 2-0 all’Olimpico e conquista la decima Coppa Italia. La squadra di Cristian Chivu chiude la stagione con il doblete grazie all’autogol di Marusic e alla rete di Lautaro Martinez, decisivo anche nella finale.

L’Inter chiude la stagione nel migliore dei modi vincendo anche la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma, la squadra allenata da Cristian Chivu supera 2-0 la Lazio e aggiunge il trofeo nazionale allo scudetto conquistato poche settimane fa. Per i nerazzurri si tratta della decima Coppa Italia della storia.

La finale si indirizza già nel primo quarto d’ora. Al 14’, su sviluppo di calcio d’angolo, Dimarco mette un pallone teso in area e la deviazione di Marusic nella propria porta sorprende Provedel. L’Inter continua a spingere soprattutto sulle corsie laterali, dove Dumfries e Dimarco creano continui problemi alla difesa biancoceleste.

La Lazio prova a reagire con Noslin e Isaksen, ma la squadra di Maurizio Sarri fatica a trovare spazi. Martinez vive una serata tranquilla, chiamato in causa soltanto in poche occasioni. La difesa nerazzurra controlla bene il match con Akanji e Bisseck attenti nelle chiusure.

Il raddoppio arriva al 35’ del primo tempo. Tavares perde un pallone pesante sulla pressione di Dumfries, che serve un assist perfetto per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter controlla e batte Provedel firmando il 2-0. Per l’argentino è il secondo gol contro la Lazio in pochi giorni, ma questa volta il peso della rete vale un trofeo.

A centrocampo Barella corre senza sosta e accompagna entrambe le fasi di gioco. Buona anche la prova di Sucic, preferito inizialmente a Mkhitaryan. Il giovane centrocampista alterna la regia con Zielinski e mostra personalità e qualità tecniche per tutta la partita.

Nella ripresa l’Inter gestisce il vantaggio senza particolari difficoltà. Luis Henrique sfiora anche il possibile terzo gol, mentre Chivu inserisce energie fresche per controllare il ritmo della gara. La Lazio non riesce mai davvero a riaprire la finale.

Per Cristian Chivu arriva così una stagione da ricordare. Alla sua prima annata completa sulla panchina nerazzurra conquista campionato e Coppa Italia, riuscendo in un’impresa centrata soltanto una volta nella storia recente del club, nella stagione 2009-2010.