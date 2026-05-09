Lautaro guida l'Inter contro la Lazio, Chivu vince ancora prima della finale di Coppa Italia
Lautaro Martinez trascina l’Inter contro la Lazio con un gol e un assist, decisivi nel 3-0 dell’Olimpico. La squadra di Chivu prepara così la finale di Coppa Italia con segnali convincenti e rotazioni efficaci. ```html
L’Inter campione d’Italia riparte senza cali di concentrazione e passa all’Olimpico con un netto 3-0 contro la Lazio. Cristian Chivu cambia diversi uomini rispetto alle ultime uscite, ma conferma la coppia Thuram-Lautaro e riceve risposte importanti in vista della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì ancora contro i biancocelesti.
La partita si sblocca dopo appena sei minuti. Thuram prolunga di testa sugli sviluppi di una rimessa laterale e Lautaro Martinez trova la coordinazione perfetta per battere il portiere con una conclusione volante che vale l’1-0. L’attaccante argentino resta il riferimento offensivo della squadra anche nella gestione del gioco e partecipa pure al raddoppio.
Prima dell’intervallo arriva infatti il 2-0 firmato da Sucic, autore di una prova ordinata e continua in cabina di regia. Il centrocampista riceve proprio da Lautaro e conclude con un sinistro preciso a giro che chiude l’azione costruita nello stretto insieme a Diouf.
La Lazio prova a reagire nella ripresa con qualche iniziativa di Pedro e Isaksen, ma Martinez risponde presente senza dover compiere interventi complicati. La difesa nerazzurra concede poco, con Bisseck e Bastoni attenti nelle chiusure e Acerbi sicuro nelle letture.
Nel finale arriva anche il terzo gol. Bonny serve Mkhitaryan, che chiude l’azione con freddezza e firma il definitivo 3-0. L’armeno conferma ancora una volta continuità atletica e qualità nelle due fasi, risultando tra i più affidabili della squadra.
Buone indicazioni anche dagli esterni. Carlos Augusto si adatta nuovamente sulla fascia sinistra e salva pure un’occasione pericolosa della Lazio, mentre Dumfries entra nella ripresa mantenendo equilibrio e spinta.
Chivu gestisce i cambi pensando già alla finale e ottiene le risposte che cercava. Barella resta in campo solo un tempo, Thuram viene preservato nella ripresa e Lautaro lascia il posto a Luis Henrique dopo aver inciso con gol e assist. L’Inter controlla il match senza affanni e conferma di arrivare all’appuntamento di Coppa Italia nelle migliori condizioni.
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