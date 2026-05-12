Roma-Lazio cambia ancora data, derby rinviato a lunedì sera per gli Internazionali di Tennis

Sara Verdi | 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby Roma-Lazio slitta ancora per motivi di ordine pubblico legati agli Internazionali d’Italia. La Prefettura ha fissato la gara a lunedì 18 maggio alle 20.45, coinvolgendo anche altre sfide decisive per la Champions.

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Roma-Lazio cambia ancora data, derby rinviato a lunedì sera per gli Internazionali di Tennis
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Nuovo cambio di programma per Roma-Lazio. Dopo la decisione della Lega Serie A di anticipare il derby a domenica alle 12.30, è arrivata una nuova disposizione della Prefettura di Roma che ha spostato la partita a lunedì 18 maggio alle 20.45.

La scelta è stata presa dopo le valutazioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro della decisione ci sono le esigenze legate alla gestione della viabilità e della sicurezza nella capitale durante gli Internazionali Bnl d’Italia, in corso al Foro Italico. La finale del torneo di tennis è infatti prevista domenica pomeriggio e avrebbe comportato un notevole afflusso di persone nella stessa area della città.

Con il rinvio del derby, cambierà il calendario anche di altre gare di Serie A coinvolte nella corsa ai posti europei. Il regolamento impone infatti la contemporaneità per le squadre ancora in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Oltre a Roma-Lazio, dovrebbero quindi disputarsi lunedì sera anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Si tratta di partite che possono incidere direttamente sulla classifica nelle ultime giornate del campionato.
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