Bergamo, bambino di 9 anni investito in piazza Risorgimento dopo essere sceso dall'auto del padre

Bergamo, un bambino di 9 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in piazza Risorgimento, pochi istanti dopo essere sceso dall’auto del padre.

Un bambino di 9 anni ha perso la vita dopo essere stato investito nel pomeriggio di oggi a Bergamo, in piazza Risorgimento. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30, mentre il piccolo stava attraversando la strada subito dopo essere sceso dall’auto del padre.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe stato travolto da una vettura che proveniva dalla corsia opposta rispetto a quella in cui si trovava l’auto del genitore. L’impatto è stato molto violento e le condizioni del piccolo sono apparse immediatamente critiche.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Dopo le prime manovre di soccorso effettuate direttamente sulla strada, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII in condizioni gravissime.

Nonostante i tentativi dei medici, il bambino è morto in ospedale nelle ore successive al ricovero.

La dinamica dell’investimento è ora al vaglio della polizia locale, intervenuta per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a chiarire quanto accaduto.