Dosson di Casier: bambino di un anno e mezzo muore investito dall'auto del padre

In un tragico incidente avvenuto nel cortile di una casa a Dosson di Casier, in provincia di Treviso, un bambino di un anno e mezzo, Matteo Vidali, è stato fatalmente investito dall'auto guidata dal padre. L'incidente è avvenuto mentre il padre, Olaf, stava manovrando l'auto in retromarcia, non accorgendosi della presenza del figlio.

Secondo le ricostruzioni iniziali, il piccolo Matteo stava cercando di recuperare un pallone che era finito sotto l'auto. Sfortunatamente, si trovava in un "angolo cieco" del veicolo, rendendo impossibile per il padre vederlo attraverso gli specchietti. Il bambino è stato immediatamente trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in condizioni critiche, dove, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto due giorni dopo a causa di gravi lesioni cerebrali.

Olaf è attualmente sotto indagine per omicidio colposo, mentre le autorità continuano a indagare per chiarire completamente la dinamica degli eventi. La famiglia Vidali è devastata dalla perdita, e il nonno di Matteo, Gabriele Vidali, ha espresso il profondo dolore che la famiglia sta vivendo in questo momento critico.