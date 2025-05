Giro d'Italia: Ulissi conquista la maglia rosa, Plapp vince l'ottava tappa

Diego Ulissi è il nuovo leader del Giro d’Italia 2025. Con un’ottima prova nella tappa odierna, l’azzurro della XDS Astana si prende la maglia rosa, riportandola sulle spalle di un italiano a quattro anni dall’ultima volta, quando la indossò Alessandro De Marchi nell’edizione 2021.

Classifica generale: Ulissi davanti a Consonni e Roglic

Alle sue spalle in classifica generale sale Lorenzo Consonni, che ora occupa il secondo posto, mentre Primoz Roglic scivola in terza posizione. La prestazione di Ulissi conferma il grande stato di forma dell’italiano, capace di approfittare della frazione di oggi per strappare il simbolo del primato.

A vincere l’ottava tappa, con arrivo a Castelraimondo, è stato Luke Plapp del team Jayco AlUla, che ha preceduto Wilco Kelderman (Team Visma Lease a Bike) e lo stesso Ulissi, arrivato terzo al traguardo ma premiato con il primato in classifica generale.