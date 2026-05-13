Cristian Gallella contro Tara Gabrieletto, nuove accuse sui tradimenti dopo Uomini e Donne

Cristian Gallella accusa Tara Gabrieletto di averlo tradito già dopo la scelta a Uomini e Donne. L’ex tronista replica alle parole dell’ex moglie e racconta episodi mai rivelati prima, compresa una relazione scoperta durante il matrimonio.

Si riaccende lo scontro tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, una delle coppie più note nate a Uomini e Donne. Dopo le recenti dichiarazioni dell’ex moglie, che aveva raccontato di aver sofferto per un tradimento e di aver deciso di lasciarsi definitivamente alle spalle il passato, è arrivata la replica dell’ex tronista.

Gallella ha contestato duramente il racconto fatto da Tara, sostenendo di essere stato dipinto come l’unico responsabile della fine del matrimonio. Secondo la sua versione, però, i problemi sarebbero iniziati molti anni prima, già durante il percorso televisivo nel dating show di Maria De Filippi.

L’ex volto del programma ha raccontato un episodio legato al giorno della scelta. Cristian ha dichiarato che, mentre Tara lasciava lo studio dopo aver accettato di iniziare una relazione con lui davanti alle telecamere, alla stazione di Vicenza ci sarebbe stato un uomo ad aspettarla con un mazzo di fiori. Un dettaglio che, a suo dire, gli avrebbe fatto nascere dubbi già all’epoca.

Nel suo sfogo, Gallella ha parlato anche di comportamenti che avrebbe considerato poco chiari nel corso degli anni, spiegando che alcune situazioni avrebbero creato tensioni persino con persone vicine alla trasmissione. Nonostante questo, ha ribadito il rispetto nei confronti di Maria De Filippi.

L’ex tronista ha poi affrontato direttamente il tema della fine del matrimonio, sostenendo di aver scoperto una relazione tra Tara e un uomo chiamato Marco. Secondo Cristian, sarebbe stato proprio quell’episodio a segnare la rottura definitiva della coppia.

Le dichiarazioni di Gallella contrastano con quanto raccontato da Tara Gabrieletto nelle scorse settimane. L’ex corteggiatrice aveva infatti accusato Cristian di averla tradita, spiegando di aver scelto di lasciare la loro casa pur essendo ancora innamorata di lui.