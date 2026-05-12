Uomini e Donne: Tara Gabrieletto accusa Cristian Gallella, il matrimonio finito dopo presunti tradimenti

Tara Gabrieletto rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Cristian Gallella e parla di un tradimento durato mesi. L’ex protagonista di Uomini e Donne racconta di aver lasciato Roma dopo aver scoperto messaggi e audio.

Tara Gabrieletto è tornata a parlare della relazione con Cristian Gallella, nata negli studi di Uomini e Donne e finita dopo anni insieme. I due si erano conosciuti durante l’edizione 2011-2012 del programma di Maria De Filippi, quando lui sedeva sul trono e lei era una delle corteggiatrici più seguite dal pubblico.

La scelta di Cristian arrivò in modo diverso rispetto al format tradizionale del programma. Nessuna dichiarazione al centro studio sulle classiche sedie rosse, ma un ballo che segnò l’inizio della loro storia. Dopo l’uscita dal dating show, la coppia andò subito a convivere e nel 2014 partecipò anche a Temptation Island. Due anni più tardi celebrarono il matrimonio.

In un’intervista, Tara ha raccontato che con il tempo il rapporto si sarebbe incrinato fino alla separazione. Secondo il suo racconto, durante il matrimonio avrebbe iniziato a percepire una distanza sempre più forte da parte dell’ex marito. «Le promesse erano tante, ma i fatti pochi», ha dichiarato.

L’ex volto televisivo ha spiegato che la rottura sarebbe arrivata dopo aver scoperto conversazioni compromettenti. Tara sostiene di aver visto messaggi e ascoltato audio che l’avrebbero convinta dell’esistenza di un tradimento portato avanti per mesi. Per lei il problema non riguardava soltanto un eventuale rapporto fisico, ma anche il coinvolgimento emotivo con un’altra persona.

«Quando una persona cerca fuori ciò che non trova più nella coppia, per me è già un tradimento», ha raccontato, spiegando di non essere più riuscita a recuperare la fiducia dopo quanto accaduto.

Dopo la crisi definitiva, Tara ha lasciato la casa che condivideva con Cristian a Roma e si è trasferita a Vicenza prendendo un appartamento in affitto. Una decisione arrivata nel momento in cui il rapporto era ormai compromesso. La coppia, separata da tempo, dovrebbe ottenere il divorzio nei prossimi mesi.