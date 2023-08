Cristian Forti di Uomini e Donne Smentisce Polemiche sulla Sua Situazione Sentimentale

Dopo Brando, anche Cristian Forti, il nuovo tronista di Uomini e Donne, è stato coinvolto in una serie di polemiche riguardanti la sua situazione sentimentale. Tuttavia, il tronista ha deciso di affrontare direttamente la questione e chiarire la situazione attraverso un post sui social media.

Attraverso il suo post, Cristian Forti ha voluto smentire le voci che circolavano riguardo alla sua partecipazione alla prossima stagione di Uomini e Donne nonostante fosse fidanzato. Con determinazione, ha spiegato che le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni non corrispondono alla realtà dei fatti.

Il tronista ha chiarito che, per partecipare a Uomini e Donne come corteggiatore o tronista, è necessario essere single, e lui lo è. Ha rivelato che sono circolate foto sul web di lui e della sua ex ragazza, ma che queste immagini risalgono a una vacanza a Lampedusa, la quale è stata acquistata e pagata quando erano ancora una coppia. Ha precisato che nessuno dei due è milionario e nessuno ha rinunciato alla vacanza.

Ha spiegato che tra lui e la sua ex fidanzata c'è stato solo un bacio durante un'escursione. Inoltre, ha sottolineato che la loro relazione è giunta al termine all'inizio di aprile 2023, mentre la vacanza è stata prenotata e pagata a febbraio dello stesso anno.

Con queste chiare affermazioni, Cristian Forti ha voluto dissipare ogni dubbio e chiarire la sua situazione sentimentale. Ha confermato che è ora single e che è pronto a vivere l'esperienza di Uomini e Donne da tronista con sincerità e apertura nei confronti delle nuove conoscenze.

