Belen Rodriguez torna a parlare d'amore, poi apre all'Isola dei Famosi in Rai

Belen Rodriguez racconta la sua vita da single da due anni e spiega perché oggi frequenta sempre gli stessi ambienti. In tv, la showgirl argentina ha parlato anche dei figli e di un possibile ritorno all’Isola dei Famosi.

Belen Rodriguez è stata ospite di “È sempre mezzogiorno”, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, dove ha alternato ironia e momenti più personali parlando della sua vita privata e dei progetti televisivi futuri.

Durante la puntata, la showgirl argentina ha raccontato di essere single da ormai due anni. Lo ha fatto con il tono scherzoso che la contraddistingue, trasformando la confessione in una battuta accolta dalle risate dello studio. «Due anni single, è un evento», ha detto sorridendo.

Antonella Clerici ha commentato sottolineando come quella di restare sola sia anche una scelta consapevole. La conduttrice ha ricordato che una donna come Belen potrebbe facilmente avere accanto qualcuno, ma l’argentina ha replicato con estrema sincerità: «Non si trova niente».

Da lì il dialogo si è spostato sulle abitudini quotidiane e sulle occasioni per conoscere persone nuove. Clerici le ha suggerito di uscire dai soliti ambienti e frequentare contesti diversi. Belen ha ammesso di avere una routine piuttosto ripetitiva e di ritrovarsi spesso negli stessi luoghi, spiegando però che oggi le sue priorità sono soprattutto i figli. «Sono loro gli amori della mia vita», ha raccontato.

Nella parte finale dell’intervista si è parlato anche di televisione. Alla domanda su un possibile coinvolgimento all’Isola dei Famosi, magari come conduttrice o presenza nel programma, Belen non ha escluso nulla. Ha ricordato la sua esperienza nel reality e spiegato di conoscere bene le dinamiche del format. Per questo motivo, ha detto che le piacerebbe tornare legata al programma in futuro.