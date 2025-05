Matteo Berrettini costretto a rinunciare al Roland Garros: l'infortunio agli obliqui lo ferma ancora

Matteo Berrettini non prenderà parte al Roland Garros nemmeno quest’anno. Per la quarta stagione consecutiva, il tennista romano sarà costretto a saltare il prestigioso torneo parigino a causa di un nuovo stop fisico.

Il ritiro agli Internazionali di Roma e il dolore agli obliqui

La decisione è arrivata dopo il ritiro forzato agli Internazionali d’Italia, dove Berrettini si era fermato in lacrime durante il match di primo turno contro Casper Ruud. Il dolore, localizzato ancora una volta nella zona degli obliqui, ha fatto scattare un nuovo allarme, costringendolo a rinunciare allo Slam su terra rossa.

L’ultimo match del tennista italiano al Roland Garros resta quindi quello del 2021, quando si arrese nei quarti di finale contro Novak Djokovic. Da allora, gli infortuni hanno continuamente ostacolato il suo percorso nei tornei più importanti del circuito.

Berrettini: “Anche i dottori sono stanchi di vedermi”

“Spero di essermi fermato in tempo”, aveva dichiarato Berrettini dopo il ritiro a Roma. “Anche i dottori sono stanchi di vedermi. Il dolore è molto vicino a quello che mi aveva colpito in passato, sempre nella zona degli obliqui. Non capisco cosa non funzioni in questa parte del mio corpo”.

Ora l’obiettivo è recuperare al meglio nelle prossime settimane, nella speranza di lasciarsi alle spalle questo ennesimo stop e tornare competitivo nel circuito.