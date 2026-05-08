Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli in Friuli, ritrovata l'auto ma della famiglia nessuna traccia

Sonia Bottacchiari è scomparsa con i due figli dopo una vacanza in Friuli. La donna aveva lasciato Castell’Arquato il 20 aprile e l’auto è stata trovata a Tarcento, ma della famiglia non ci sono tracce.

Da oltre due settimane non si hanno notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, partita il 20 aprile da Castell’Arquato, nel Piacentino, insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani. La donna aveva informato l’ex marito dell’intenzione di trascorrere alcuni giorni in Friuli Venezia Giulia, con rientro previsto per il 24 aprile, ma dopo la partenza ogni contatto si è interrotto.

La Chevrolet Captiva utilizzata per il viaggio è stata ritrovata giovedì 7 maggio in un parcheggio di via Monte Grappa, a Tarcento, in provincia di Udine. All’interno del veicolo, però, non c’erano né la donna né i ragazzi, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 14. Mancano anche i quattro cani che erano partiti con loro.

I cellulari della famiglia risultano spenti dal giorno della scomparsa. A denunciare il caso è stato l’ex marito Yuri Groppi, che ha lanciato appelli pubblici e si è recato personalmente in Friuli per seguire le ricerche. L’uomo ha raccontato che Sonia gli aveva parlato della vacanza e che nulla lasciava presagire una sparizione così lunga.

Gli investigatori stanno concentrando le verifiche nell’area di Tarcento. Sul posto operano carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino, supportati da droni ed elicotteri. È stato allestito anche un posto di comando avanzato vicino al luogo dove è stata trovata l’auto.

Tra gli elementi analizzati ci sono alcune tende da campeggio che, secondo quanto emerso, sarebbero state caricate prima della partenza ma non sono state trovate nella Chevrolet. Gli inquirenti valutano quindi l’ipotesi che la donna possa essersi spostata altrove, forse utilizzando un altro mezzo o dirigendosi verso zone montane, considerando la sua passione per trekking e arrampicata.

Continuano intanto le segnalazioni di possibili avvistamenti. Alcuni testimoni sostengono di aver visto Sonia Bottacchiari con i figli e i cani tra Tarcento, Gorizia e Trieste. Una telefonata arrivata al 112 avrebbe indicato un avvistamento recente, collocato nei primi giorni di maggio.

La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori mentre i carabinieri stanno ricostruendo il quadro familiare e i rapporti tra la donna e l’ex marito, separati da oltre dodici anni. Poco prima della partenza, la 49enne aveva lasciato il lavoro in un’azienda privata e richiesto la liquidazione delle spettanze maturate, elemento che gli investigatori stanno valutando nell’ambito dell’indagine.