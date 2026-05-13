Kate Middleton a Reggio Emilia, primo viaggio all'estero dopo la malattia

Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per studiare da vicino il modello educativo dedicato alla prima infanzia. La principessa del Galles ha scelto l’Italia per il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia, incontrando cittadini e bambini in centro città.

La principessa del Galles Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per una visita dedicata al celebre modello educativo della città emiliana, conosciuto in tutto il mondo per l’attenzione riservata allo sviluppo dei bambini nei primi anni di vita. Per la moglie del principe William si tratta del primo viaggio fuori dal Regno Unito dopo i problemi di salute affrontati negli ultimi mesi.

L’arrivo della principessa in piazza del Municipio è avvenuto intorno all’ora di pranzo, in una città presidiata dalle forze dell’ordine e affollata da curiosi, famiglie e sostenitori della famiglia reale britannica. Ad accoglierla sotto il portico del municipio c’erano il sindaco Marco Massari e il prefetto Salvatore Angieri. Kate ha salutato le persone presenti lungo il percorso, tra applausi e bandiere del Regno Unito.

Durante la visita la principessa ha incontrato anche una cinquantina di bambini provenienti da alcune scuole dell’infanzia cittadine. Il sindaco le ha consegnato in dono un tricolore italiano prima dell’inizio degli appuntamenti ufficiali.

Il programma della giornata ruota attorno al Reggio Emilia Approach, il metodo pedagogico nato nel dopoguerra e diventato un riferimento internazionale nel settore dell’educazione infantile. Kate Middleton approfondirà le origini di questo sistema educativo e il legame tra la città, la comunità locale e le scuole che hanno contribuito alla sua diffusione.

Secondo quanto comunicato dall’ambasciata britannica a Roma, la principessa sarà accompagnata anche da alcune figure storiche che hanno partecipato alla nascita e allo sviluppo della filosofia educativa reggiana. L’incontro servirà a mostrare il ruolo svolto dalla partecipazione civica nella costruzione del modello scolastico diventato famoso nel mondo.

Al termine della visita istituzionale in municipio, Kate si sposterà in piazza Camillo Prampolini per incontrare altri cittadini e rappresentanti della comunità locale.

La visita si collega inoltre alle iniziative promosse dal Royal Foundation Centre for Early Childhood attraverso il progetto “Shaping Us”, lanciato nel 2025 e dedicato allo sviluppo sociale ed emotivo nei primi anni di vita. Il metodo educativo di Reggio Emilia viene considerato uno dei più innovativi per l’attenzione riservata alle relazioni, agli spazi di apprendimento e alla partecipazione delle famiglie nella crescita dei bambini.