Kate Middleton a Reggio Emilia, visita al Centro Malaguzzi nel primo viaggio dopo la malattia

Kate Middleton arriva a Reggio Emilia per studiare il metodo educativo nato nel dopoguerra. La Principessa di Galles riprende i viaggi ufficiali dopo la malattia e visita il Centro Loris Malaguzzi, riferimento mondiale per l’infanzia.

Kate Middleton sceglie l’Italia per il suo primo viaggio internazionale dopo i problemi di salute affrontati nel 2024. La Principessa di Galles è arrivata a Reggio Emilia per conoscere da vicino il “Reggio Approach”, il modello educativo sviluppato nel dopoguerra e oggi adottato in scuole e centri di formazione in diversi Paesi.

L’arrivo della Principessa è previsto nel cuore della città, dove ad accoglierla ci sarà il sindaco Marco Massari in Piazza Prampolini. La visita proseguirà poi al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, struttura simbolo del sistema educativo reggiano dedicato alla prima infanzia. Kate vuole osservare il lavoro svolto negli spazi dedicati alla ricerca e alla formazione, considerati tra i più avanzati nel settore pedagogico.

Il viaggio non ha carattere istituzionale tradizionale, ma rientra nelle attività portate avanti dalla Royal Foundation Centre for Early Childhood. Da anni la Principessa segue progetti legati allo sviluppo infantile e all’educazione nei primi anni di vita. L’obiettivo della trasferta emiliana è studiare strumenti e pratiche da adattare anche nel Regno Unito.

La scelta di Reggio Emilia nasce dal valore internazionale del metodo educativo locale, fondato sulla creatività, sull’autonomia del bambino e sulla partecipazione attiva delle famiglie. Il sistema comprende 12 asili nido e 19 scuole comunali, diventati nel tempo meta di studiosi, insegnanti e delegazioni straniere.

Accanto alla dimensione educativa, la visita segna anche il ritorno pubblico di Kate Middleton dopo il periodo di cure che l’aveva costretta a cancellare alcuni appuntamenti ufficiali, compresa la prevista visita di Stato in Italia. Questa volta la Principessa viaggia senza il principe William e concentra l’agenda esclusivamente sui temi legati all’infanzia.

Dopo gli incontri previsti nelle strutture educative reggiane, Kate trascorrerà la serata sulle colline emiliane. Il programma continuerà il giorno successivo con altre tappe tra scuole e realtà formative del territorio, prima del rientro nel Regno Unito previsto dopo una breve sosta nelle colline parmensi.