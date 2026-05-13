Francia, passeggero muore in crociera: quarantena per 1.700 persone a Bordeaux

Un passeggero di 90 anni è morto su una nave da crociera arrivata a Bordeaux per una sospetta gastroenterite, mentre circa 1.700 persone restano sotto controllo sanitario a bordo.

Un nuovo allarme sanitario riguarda una nave da crociera arrivata a Bordeaux nella notte dopo una tappa a Brest. A bordo, un passeggero di 90 anni è morto per una sospetta gastroenterite e le autorità sanitarie francesi hanno disposto la quarantena per circa 1.700 persone.

Sulla nave viaggiano 1.233 passeggeri, in gran parte britannici e irlandesi, insieme a 514 membri dell’equipaggio. Oltre all’uomo deceduto, circa cinquanta persone hanno accusato disturbi gastrointestinali. Sono in corso analisi per verificare l’eventuale presenza di norovirus.

L’imbarcazione, della compagnia Ambassador Cruise Line, era partita dalle Isole Shetland il 6 maggio. Prima di arrivare in Francia ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest, poi ha raggiunto Bordeaux, dove nella giornata di oggi risultava ormeggiata nel centro città.

Secondo le informazioni disponibili, a terra non sono state adottate misure di sicurezza particolari. La nave dovrebbe proseguire il viaggio verso la Spagna, salvo nuove decisioni legate agli accertamenti sanitari ancora in corso.