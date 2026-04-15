Schianto con auto rubata a Uta, muore Michele Murgia e caccia al terzo passeggero

Michele Murgia è morto a 22 anni dopo un incidente a Uta causato dall’uscita di strada di un’auto rubata. Il veicolo ha colpito il guardrail e un albero. Grave il conducente, mentre si cerca un possibile terzo passeggero.

Un violento incidente stradale ha provocato la morte di Michele Murgia, 22 anni, nella serata di martedì a Uta, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane viaggiava come passeggero su una Fiat Panda risultata rubata poche ore prima. Alla guida dell’auto c’era un 23enne, ora ricoverato in gravi condizioni.

L’impatto è avvenuto intorno alle 22 in via Sant’Ambrogio. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. L’auto è uscita di strada, ha colpito il guardrail e si è schiantata contro un albero, fermandosi dopo l’urto.

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Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Per il 22enne non c’è stato nulla da fare, mentre il conducente è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire ogni aspetto della vicenda. L’auto su cui viaggiavano i due giovani era stata rubata nel pomeriggio a Quartu, all’interno di un centro commerciale. Non si esclude che a bordo ci fosse anche un terzo ragazzo, che si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente subito dopo lo schianto.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.