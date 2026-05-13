Elettra Lamborghini all'Eurovision, sfogo per San Marino escluso e problemi di allergia a Vienna

Elettra Lamborghini commenta l’Eurovision da Vienna ma si schiera con San Marino escluso dalla finale. La cantante racconta anche i problemi di salute avuti durante la trasferta austriaca tra allergia e gola irritata.

Elettra Lamborghini ha fatto il suo debutto come commentatrice dell’Eurovision Song Contest direttamente dalla Wiener Stadthalle di Vienna, affiancando Gabriele Corsi nella diretta su Rai 2 della prima semifinale. La cantante non ha nascosto il proprio disappunto dopo l’eliminazione di San Marino, rimasto fuori dalla finale nonostante l’esibizione di Senhit insieme a Boy George.

Attraverso alcune storie pubblicate sui social, Lamborghini ha espresso apertamente il suo giudizio sulla mancata qualificazione. “San Marino meritava la finale”, ha scritto, aggiungendo che il brano presentato aveva tutte le caratteristiche per conquistare un posto tra i finalisti.

La prima semifinale ha promosso Paesi favoriti come Finlandia, Grecia, Svezia, Belgio, Croazia, Serbia, Moldavia e Lituania, oltre a Israele, presenza che ha alimentato polemiche anche sui social. L’esclusione della delegazione sammarinese è però diventata uno degli argomenti più discussi dagli spettatori italiani durante la serata.

Per Elettra Lamborghini si è trattato della prima esperienza alla conduzione televisiva in un evento musicale internazionale. La cantante ha raccontato di aver affrontato la diretta con molta tensione, soprattutto per i ritmi serrati della trasmissione e la necessità di seguire continuamente scaletta e pronunciamenti in lingua straniera.

La trasferta a Vienna è stata complicata anche sul piano fisico. Lamborghini ha spiegato di aver accusato forti sintomi allergici appena arrivata nella capitale austriaca. “Naso chiuso, gola a fuoco e tosse fortissima”, ha raccontato sui social, precisando però di essere riuscita a evitare colpi di tosse durante la diretta televisiva.

Intanto cresce l’attesa per la finale dell’Eurovision. Tra gli artisti già qualificati c’è anche Sal Da Vinci, presente grazie all’accesso diretto garantito ai Paesi dei Big Five. L’artista napoletano ha già mostrato un’anticipazione della sua esibizione, ricevendo il sostegno pubblico di Geolier e Gigi D’Alessio.