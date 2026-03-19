Eurovision, Elettra Lamborghini verso la conduzione con Gabriele Corsi

Elettra Lamborghini pronta a guidare l’Eurovision su Rai insieme a Gabriele Corsi dopo Sanremo e il piazzamento con Voilà, con l’evento previsto a Vienna a maggio.

Elettra Lamborghini potrebbe essere il nuovo volto italiano dell’Eurovision Song Contest accanto a Gabriele Corsi. L’edizione 2026 è in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna, dal 12 al 16 maggio, e sarà trasmessa tra Rai2 e Rai1.

Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Voilà” chiudendo al 26esimo posto, la cantante si prepara a un possibile ritorno in tv in un ruolo diverso, questa volta da conduttrice.

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Al suo fianco resterebbe Gabriele Corsi, ormai presenza stabile del commento italiano dell’Eurovision, arrivato alla sesta esperienza consecutiva con la manifestazione musicale europea.

Se confermata, Lamborghini prenderebbe il posto di Big Mama, che lo scorso anno aveva affiancato Corsi durante l’edizione ospitata a Basilea.