Elettra Lamborghini ospite alla finale del San Marino Song Contest, il look elegante della cantante

Elettra Lamborghini è salita sul palco della finale del San Marino Song Contest del 6 marzo con “Voilà”, brano presentato a Sanremo. La cantante ha attirato l’attenzione anche per un abito prugna elegante con dettagli di piume e sandali gioiello.

Tra i momenti più attesi della finale del San Marino Song Contest, andata in scena venerdì 6 marzo, c’è stata anche l’esibizione di Elettra Lamborghini. La cantante è salita sul palco come super ospite portando “Voilà”, il brano con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

All’Ariston il pezzo si è fermato al 27esimo posto in classifica, ma la cantante ha conquistato comunque una forte simpatia tra il pubblico. Anche sul palco della competizione sammarinese non è passata inosservata, complice la sua presenza scenica e la scelta di un outfit molto curato.

La serata ha decretato inoltre il rappresentante della Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest: sarà Senhit a portare la bandiera di San Marino nella competizione europea.

Per l’occasione Elettra Lamborghini ha scelto un abito monocromatico color prugna, più raffinato rispetto ai look eccentrici che spesso caratterizzano il suo stile. Il vestito è un tubino monospalla con lunghezza longuette, caratterizzato da una linea asimmetrica e da un tessuto velato con drappeggi.

A dare movimento all’insieme è la manica decorata con piume, dettaglio che rompe la sobrietà del taglio. L’abito è stato abbinato a sandali neri firmati Casadei, modello Blade Venus, arricchiti da micro cristalli.

Per l’acconciatura la cantante ha scelto capelli pettinati lateralmente con onde morbide. Il trucco, luminoso e scintillante, riprendeva le stesse tonalità dell’abito, creando un effetto coordinato con l’intero look.