Dua Lipa contro Samsung, la replica dell'azienda sull'uso dell'immagine nei TV Plus

Samsung replica dopo la causa di Dua Lipa sull’uso della sua immagine nei TV Plus. L’azienda sostiene di aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie da un partner esterno che gestiva i contenuti del servizio streaming.

Samsung ha risposto alle accuse legate all’utilizzo dell’immagine di Dua Lipa all’interno dei contenuti promozionali collegati al servizio Samsung TV Plus. La società ha spiegato che la foto della cantante era stata fornita nel 2025 da un partner esterno incaricato della distribuzione dei contenuti presenti sulla piattaforma gratuita disponibile sui televisori del marchio.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il materiale sarebbe stato impiegato soltanto dopo aver ricevuto precise garanzie dal partner coinvolto. Samsung sostiene infatti di aver ottenuto conferme formali sul fatto che tutte le autorizzazioni richieste fossero già state raccolte, comprese quelle relative all’utilizzo delle immagini sulle confezioni destinate alla vendita.

Nel comunicato, il gruppo sudcoreano respinge le accuse di un utilizzo intenzionalmente improprio dell’immagine dell’artista e afferma di avere pieno rispetto per i diritti legati alla proprietà intellettuale e all’immagine pubblica degli artisti.

Samsung ha inoltre fatto sapere di essersi già attivata per cercare una soluzione alla controversia. L’azienda ha dichiarato di essere disponibile a proseguire il confronto con il team legale della cantante per arrivare a un accordo sulla vicenda.

«L’immagine di Dua Lipa è stata utilizzata nel 2025 per rappresentare i contenuti dei nostri partner terzi disponibili sui TV Samsung ed è stata originariamente fornita da un partner di contenuti per il nostro servizio di streaming gratuito Samsung TV Plus. L’immagine è stata utilizzata esclusivamente a seguito della ricezione di una garanzia esplicita da parte del partner di contenuti, secondo cui tutte le autorizzazioni necessarie erano state correttamente ottenute, incluse quelle relative alle confezioni di vendita al dettaglio. Alla luce di tali garanzie, respingiamo qualsiasi accusa di uso improprio intenzionale. Samsung nutre grande rispetto per Dua Lipa e per la proprietà intellettuale di tutti gli artisti. Ci siamo attivati per trovare una soluzione e restiamo aperti a una risoluzione costruttiva con il team di Dua Lipa.»