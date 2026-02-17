Whoopi Goldberg nei file Epstein, la replica dell'attrice sul suo nome

Whoopi Goldberg chiarisce la presenza del suo nome nei file Epstein: citata per una richiesta di volo del 2013, respinta dallo stesso Epstein. L’attrice spiega di non aver mai avuto rapporti con lui e di non essere mai salita su quell’aereo.

Whoopi Goldberg interviene dopo la diffusione dei documenti legati a Jeffrey Epstein, in cui compare anche il suo nome. Durante la trasmissione “The View”, l’attrice ha spiegato l’origine della citazione, collegata a una mail inviata nel 2013 per organizzare un volo verso Monaco in occasione di un evento benefico.

Secondo quanto raccontato, la richiesta non ebbe seguito: Epstein rispose con un rifiuto secco, un semplice “No thanks”. Goldberg ha precisato di non essere mai salita su quell’aereo e di non aver avuto ulteriori contatti.

L’attrice ha ribadito con fermezza di non aver avuto alcun legame personale con Epstein. «Non ero la sua ragazza, non ero sua amica», ha detto, aggiungendo di essere stata coinvolta senza motivo nella vicenda solo per la presenza del suo nome nei documenti.

Goldberg ha anche ricordato di aver espresso in passato critiche pubbliche nei confronti di Epstein, morto nel 2019 in carcere mentre era in attesa di processo per accuse legate al traffico sessuale di minori. Nella stessa inchiesta è stata condannata a vent’anni di carcere Ghislaine Maxwell, sua collaboratrice.