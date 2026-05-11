Dua Lipa contro Samsung, causa da 13 milioni per l'uso della sua immagine sulle tv

Dua Lipa ha citato Samsung negli Stati Uniti dopo l’uso non autorizzato della sua immagine per promuovere televisori. La cantante britannica chiede circa 13 milioni di euro e accusa l’azienda di aver sfruttato la sua notorietà senza consenso.

Dua Lipa ha avviato una causa negli Stati Uniti contro Samsung accusando il gruppo sudcoreano di aver utilizzato la sua immagine senza autorizzazione per pubblicizzare e vendere televisori. La cantante britannica sostiene che alcune sue fotografie siano apparse sugli schermi e sul materiale promozionale di diversi modelli commercializzati sul mercato americano e internazionale.

L’azione legale è stata depositata presso la Corte distrettuale della California centrale. Attraverso i suoi avvocati, l’artista chiede un risarcimento da 15 milioni di dollari, pari a circa 12,7 milioni di euro. Nella documentazione presentata al tribunale si sostiene che Samsung avrebbe sfruttato la popolarità della cantante per aumentare le vendite dei propri prodotti senza alcun accordo commerciale.

Secondo quanto riportato nella denuncia, Dua Lipa sarebbe venuta a conoscenza dell’utilizzo della sua immagine già nel 2025. Dopo la scoperta, il suo staff avrebbe chiesto all’azienda di interrompere immediatamente la campagna, ma la società avrebbe respinto le richieste avanzate dall’artista.

Nel testo della causa si legge che il volto della cantante sarebbe stato usato “in modo prominente” in una campagna pubblicitaria globale senza il suo consenso, senza compensi economici e senza possibilità di controllo sul materiale diffuso. I legali della musicista accusano Samsung di aver lasciato intendere che l’artista approvasse o sponsorizzasse i televisori messi in commercio.

La denuncia comprende diverse contestazioni, tra cui violazione del copyright, utilizzo illecito dell’immagine personale secondo la legge californiana, infrazione del Lanham Act federale e violazione del marchio. A sostegno delle accuse vengono citati anche commenti pubblicati sui social da alcuni fan, convinti che la presenza della cantante fosse collegata ufficialmente alla promozione dei prodotti.

Gli avvocati della popstar hanno inoltre ricordato che Dua Lipa sceglie con estrema attenzione le partnership pubblicitarie. Negli ultimi anni la cantante ha collaborato con marchi internazionali come Apple, Porsche, Versace, Bulgari e Nespresso attraverso accordi commerciali ufficiali.