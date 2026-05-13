Play Festival del Gioco 2026 a Bologna, tre giorni tra giochi da tavolo e ospiti internazionali

Play Festival del Gioco 2026 torna a Bologna dal 22 al 24 maggio con oltre 200 espositori e migliaia di tavoli dedicati ai giochi analogici. L’edizione celebra gli 80 anni del voto alle donne e punta su inclusione, scienza e creatività.

Dal 22 al 24 maggio 2026 Play Festival del Gioco occuperà gli spazi di BolognaFiere con una nuova edizione dedicata al mondo del gioco analogico. La manifestazione celebra quest’anno gli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia e sceglie il tema #LaPLAY per mettere al centro autrici, designer e professioniste che stanno cambiando il settore ludico.

L’evento si estenderà su 43 mila metri quadrati distribuiti in quattro padiglioni, con oltre 3.000 tavoli disponibili per partite gratuite e più di 200 espositori presenti. Giochi da tavolo, giochi di ruolo, carte collezionabili e attività scientifiche formeranno il programma di una delle principali fiere italiane dedicate al gioco fisico e alla socialità lontana dagli schermi.

Tra gli ospiti annunciati ci sarà Tory Brown, autrice del gioco Votes for Women, che arriverà anche in edizione italiana nel corso del 2026. A Bologna saranno presenti inoltre Avery Alder, conosciuta per The Quiet Year e per le sue esperienze narrative collaborative, e Banana Chan, game designer e fondatrice della casa editrice Read/Write Memory, coinvolta anche in progetti legati a Dungeons & Dragons.

Il programma darà ampio spazio anche alla divulgazione scientifica. L’Area Scientifica coinvolgerà enti come CNR, INAF e INFN insieme a sei università italiane, tra cui l’Università di Bologna e quella di Firenze. Il gioco verrà utilizzato come strumento educativo per attività dedicate alla ricerca, alla storia e alla formazione.

Tra le novità del 2026 debutterà l’area History Games, dedicata ai giochi storici e alla memoria collettiva, mentre il progetto Art@Play, sviluppato con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, unirà arte, illustrazione e game design attraverso installazioni e laboratori.

Il festival seguirà anche le tendenze più recenti del mercato italiano dei giochi da tavolo, che continua a crescere soprattutto nella fascia di pubblico tra i 18 e i 44 anni. Grande spazio sarà riservato ai Party Games veloci e accessibili, come Lie to Me e Bestie Bastarde di Barbascura X, oltre ai giochi investigativi che combinano elementi fisici e supporti digitali.

Tra i titoli più attesi figurano anche produzioni ispirate al genere true crime e alle esperienze immersive, come Hidden Game e Chronicles of Crime 2.0. In totale il calendario della manifestazione comprenderà oltre 700 appuntamenti tra tornei, incontri, dimostrazioni e conferenze.