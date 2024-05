DAL 17 AL 19 MAGGIO 2024 MODENAFIERE - STAND A69

CRANIO CREATIONS FESTEGGIA IL 15° COMPLEANNO INSIEME A PLAY FESTIVAL DEL GIOCO 2024

La 15ª edizione dell’unico evento italiano totalmente dedicato ai giochi in scatola segna anche il 15° compleanno della celebre casa editrice milanese. Per l’occasione verranno svelate quattro novità esclusive: My Shelfie - The Dice Game, Bower, Sunrise Lane e Crescent Moon, boardgame appassionanti che fondono abilmente strategia e divertimento. E tra una partita e l'altra, ci si potrà anche gustare ottime birre alla spina e panini gustosissimi da Draft?, il ludopub targato Cranio che lancerà un innovativo programma di franchising.

In un mondo dove la dematerializzazione dei legami sociali sembra aver preso il sopravvento, c’è una nuova corrente culturale che sta riscrivendo le regole dello stare insieme: si tratta dei giochi in scatola che, ben oltre dall’essere semplici oggetti di svago, sono dei veri e propri universi narrativi capaci di accorciare le distanze tra persone e di creare una miriade di immaginari condivisi. Da 15 anni, Play: Festival del Gioco si occupa di mettere in risalto il valore aggregativo e culturale dell’universo ludico, mettendo in contatto addetti ai lavori, appassionati e figure di spicco del magico mondo dei boardgame.

Questo importante anniversario è condiviso con Cranio Creations, un nome di spicco nell’editoria ludica italiana, che nel 2024 compie 15 anni e che per celebrare al meglio questo compleanno congiunto proporrà un programma ricco di novità e iniziative.Dal 17 al 19 maggio, i migliaia di visitatori della ludoteca più grande d’Italia potranno provare tantissimi titoli della casa editrice, dai grandi classici alle ultime novità, presso lo stand A69. A cominciare da My Shelfie – The Dice Game, la nuovissima versione a dadi del grande classico che ha conquistato i cuori di tutti gli aspiranti Marie Kondo.

Ora che gatti, libri e trofei hanno un loro posto, riusciranno i giocatori a ritrovarli prima dei loro avversari? L'entusiasmo e la competizione scaleranno nuove vette grazie alla versione gigante del gioco, che sarà protagonista indiscussa al centro dei tornei giornalieri, mettendo alla prova le abilità strategiche dei partecipanti. Il vincitore di ogni giornata si aggiudicherà una copia di My Shelfie – The Dice Game, rendendo l'esperienza ancora più memorabile!

Imperdibile anche Bower, la sfida per due giocatori che si ispira all'ingegnosità degli uccelli giardinieri e che farà il suo debutto sugli scaffali venerdì 17, proprio il primo giorno della fiera. In questo gioco, i partecipanti si vedranno impegnati nella costruzione di elaborati e imponenti nidi, dando sfogo a tutta la loro inventiva per creare una vera e propria opera d’arte. Oltre alle primissime copie in anteprima assoluta di Pirati di Maracaibo, tra i tavoli dello stand di Cranio Creations si potrà provare anche Sunrise Lane, una feroce competizione tra costruttori in un idilliaco quartiere residenziale che combina strategia, pianificazione e un pizzico di fortuna.

Gli amanti degli intrighi politici, invece, ameranno Crescent Moon, il gioco che trasporta i partecipanti in un vibrante scenario politico e militare nel cuore di un Califfato storico, dove diverse fazioni devono tessere alleanze, lottare e ascendere al potere in un gioco di strategia asimmetrica e interazioni complesse.Per festeggiare al meglio il suo 15° compleanno e l’anniversario di Play, Cranio Creations ha deciso di celebrare tutti gli aspetti del mondo ludico coinvolgendo gli appassionati nel processo creativo dei giochi da tavolo. Per l’occasione, nello stand ci saranno tre tavoli speciali dove i visitatori potranno immergersi direttamente nei prototipi di nuovi giochi in compagnia degli stessi autori, offrendo un'opportunità unica di avere un'anteprima delle uscite dell'anno e di dare i loro preziosi consigli su Mesos, Golden Cup e Beyond The Horizon, l’edizione 2.0 di Beyond The Sun.

Un appuntamento unico per chi vuole lasciare il segno nel futuro del gioco in questione. Le sorprese non finiscono qui: Cranio Creations, infatti, trasferisce temporaneamente il suo amato ludopub Draft? da Milano a ModenaFiere. Presso lo stand AE27 dell’area food, Draft? si trasformerà in un accogliente rifugio per tutti gli appassionati, dove sarà possibile giocare mentre si gustano ottime birre e deliziosi panini. Questo spazio rappresenta l'occasione ideale per rilassarsi e socializzare in un ambiente vivace e ospitale, perfettamente al crocevia tra il divertimento dei giochi e il relax di una pausa conviviale.

Ma non è tutto, presto il ludopub diventerà un vero e proprio franchising, permettendo agli amanti dei giochi e della ristorazione di portare questa esperienza unica nelle loro città e creare un punto di incontro per tutti gli appassionati!