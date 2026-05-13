Captain Tsubasa 2 World Fighters, il Giappone sfida Brasile e Argentina dal 28 agosto 2026

Tsubasa Ozora torna il 28 agosto 2026 con Captain Tsubasa 2 World Fighters, nuovo capitolo calcistico di Bandai Namco. Il gioco seguirà il Giappone tra qualificazioni asiatiche e sfide mondiali contro Brasile e Argentina.

Bandai Namco Entertainment Europe ha mostrato nuovi dettagli sulla modalità storia di Captain Tsubasa 2 World Fighters, il nuovo capitolo dedicato al celebre manga calcistico. L’uscita è fissata per il 28 agosto 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

La campagna seguirà Tsubasa Ozora e la nazionale giapponese lungo il percorso che porta al World Youth Championship. Il cammino partirà dall’Asian Youth Championship, torneo in cui il Giappone dovrà conquistare la qualificazione affrontando avversarie come Thailandia, Uzbekistan, Arabia Saudita e Cina.

Ogni nazionale sarà caratterizzata da uno stile diverso, tra fisicità, velocità e schemi tattici. Le partite avranno un peso decisivo nella progressione della storia e metteranno i giocatori davanti a rivalità sempre più intense.

Dopo la fase asiatica, la competizione si sposterà sul palcoscenico mondiale con incontri contro alcune delle squadre più forti del torneo. Tra le nazionali confermate figurano Brasile, Argentina, Messico, Uruguay, Camerun, Svezia e Olanda.

Bandai Namco ha inoltre aperto i preordini per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, mentre su Nintendo Switch sono disponibili anche le prenotazioni della versione retail. I bonus includono la maglia ufficiale del Giappone 2026, la divisa World Youth e l’accesso anticipato alla squadra Brasil Youth insieme alla traccia musicale “Moete Hero”.

Chi possiede dati di salvataggio compatibili potrà ottenere contenuti extra come le uniformi della Nankatsu Middle School e della Toho Academy, oltre a oggetti dedicati alla personalizzazione del pallone.

La Deluxe Edition comprenderà il gioco base e il Season Pass con tre pacchetti DLC dedicati a nuovi personaggi giocabili. La Ultimate Edition aggiungerà anche uniformi esclusive, temi per il menu principale, personalizzazioni extra e diversi oggetti sbloccabili fin dall’inizio.